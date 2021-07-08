Во Франции призвали партнеров не признавать вакцины, сделанные в Китае и России

Широко используемая в Украине вакцина CoronaVac рекомендована ВОЗ, но во Франции "нет уверенности в ее действенности".

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на их территорию, "был ограничен теми вакцинами, в действенности которых во Франции уверены".

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Об этом он сказал в эфире телеканала France 2.

[ + – ] Клеман Бон

По его словам, Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в Китае и России, так как в их действенности "нет уверенности".

Дипломат сказал, что в настоящее время вакцин, признанных во Франции и Европе, всего четыре. "Есть такие страны, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины – китайские или российские. Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", – добавил Бон.

Отметим, что китайские вакцины CoronaVac (Sinovac) и Vero Cell (Sinofarm) рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения от коронавируса. Российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" пока такого разрешения не получили (их заявки все еще рассматриваются).

Вакцина CoronaVac на сегодня в Украине применяется чаще других.

В ЕС одобрены четыре вакцины: Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, AstraZeneca, Pfizer.

Еврокомиссия, когда утверждала правила выдачи в ЕС ковидных сертификатов, рекомендовала странам-участницам, кроме этих четырех вакцин, признавать и вакцинацию препаратами, одобренными ВОЗ.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, какими вакцинами от COVID-19 прививают украинцев.