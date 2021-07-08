Вакциновані CoronaVac українці можуть відвідати вже 10 країн: точний список

Всього за останній місяць, за даними РНБО, за допомогою китайської вакцини щеплені більше 686 тисяч громадян.

Повністю щеплені китайським препаратом від коронавірусної інфекції CoronaVac українці можуть відвідати 10 країн.

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Головна умова при цьому — наявність міжнародного свідоцтва про вакцинацію, повідомляє у четвер, 8 липня сервіс Helsi.me.

Громадяни, які отримали дві дози вакцини від Sinovac Biotech, зможуть потрапити в такі країни:

Іспанія

Естонія

Австрія

Нідерланди

Молдова

Угорщина

Туреччина

Греція

Болгарія

португальська Мадейра

"Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед вʼїздом перевіряйте інформацію на сайтах їх посольств", — сказано у повідомленні.

[ + – ] повідомлення Helsi.me

Зазначимо, за даними системи моніторингу Ради національної безпеки і оборони, в Україні за останній місяць зроблено більше 686,6 тис. щеплень препаратом CoronaVac.

Раніше Держсекретар МЗС Франції Клеман Бон закликав країни ЄС не визнавати вакцини, зроблені в Китаї і Росії.

Відомо також, що Нідерланди і Австрія з 1 липня 2021 року дозволили вʼїзд до своїх країн повністю вакцинованим громадянам України. Препарати Covishield і CoronaVac, якими прищеплюють громадян України, також в списку визнаних у цих країнах вакцин.

За словами глави МОЗ Віктора Ляшко, Україна в липні отримає понад 7 мільйонів доз вакцин CoronaVac і Moderna.