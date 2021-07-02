Нідерланди та Австрія дозволили в'їзд повністю вакцинованим українцям

Препарати Covishield і CoronaVac, якими прищеплюють громадян України, також у списку визнаних у цих країнах вакцин.

Нідерланди і Австрія з 1 липня 2021 року дозволили вʼїзд до своїх країн повністю вакцинованих громадян України.

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Така інформація зʼявилася на оновленій версії інтерактивної карти МЗС України.

Що стосується Австрії, то за даними МЗС з 01.07.2021 року вʼїзд з України в цю країну можливий для всіх цілей подорожей.

Діють такі положення:

Вʼїзд без реєстрації і без карантину із сертифікатом (доказом) про повну вакцинацію від COVID-19 однією з таких вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена за понад 14 днів до вʼїзду і була проведена не більше ніж 270 днів тому :

Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield від Serum Institute of India;

COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna;

Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

[ + – ] Австрія

Зазначений сертифікат повинен бути англійською або німецькою мовою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини та/або лікарським підтвердженням з найменуванням вакцини і кількістю зроблених доз.

Також можливий вʼїзд з реєстрацією та карантином з підтвердженням про негативний результат тесту COVID-19 (ПЛР-тест, не пізніше, ніж за 72 години, або тест на антигени, не пізніше ніж 48 годин за час поїздки).

Інформацію про це підтвердили в посольстві Австрії в Україні.

[ + – ] Повідомлення посольства Австрії

Зазначимо, що українці, щеплені вакциною Covishield індійського виробництва, також отримали право на поїздки в Австрію. Це випливає з документа, опублікованого на сайті Правової інформаційної системи федерального уряду цієї країни.

[ + – ] Вакцини (Австрія)

Що стосується Нідерландів, то в цю країну також дозволили вʼїзд повністю вакцинованим громадянам України без необхідності самоізоляції і попередньої реєстрації, якщо в них буде в наявності COVID-сертифікат про повний курс вакцинації не менше ніж за 14 днів до запланованої дати поїздки.

[ + – ] Нідерланди

Нідерланди визнають усі вакцини, які використовуються в Україні, у тому числі CoronaVac, досі не схвалений до екстреного використання на рівні Євросоюзу. Про це йдеться на урядовому веб-сайті країни з інформацією і новинами про закони і постанови всіх міністерств.

[ + – ] Вакцини (Нідерланди)

Більш детальну інформацію про нові правила можна дізнатися на сторінці консульства цієї країни в Україні в соцмережі Facebook.

[ + – ] Повідомлення консульства Нідерландів

Раніше повідомлялося, що сім країн Європейського Союзу для безперешкодної подорожі туристів схвалили вакцину від COVID-19 Covishield.

Також ми писали, що Євросоюз на цьому тижні дозволить вільний вʼїзд громадянам 12 держав. України в цьому списку немає.