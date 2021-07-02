Нидерланды и Австрия разрешили въезд полностью вакцинированным украинцам
Препараты Covishield и CoronaVac, которыми прививают граждан Украины, также в списке признаваемых в этих странах вакцин.
Нидерланды и Австрия с 1 июля 2021 года разрешили въезд в свои страны полностью вакцинированных граждан Украины.
Такая информация появилась на обновленной версии интерактивной карте МИД Украины.
Касаемо Австрии, то по данным МИД с 01.07.2021 года въезд из Украины в эту страну возможен для всех целей путешествий.
Действуют следующие положения:
Въезд без регистрации и без карантина с сертификатом (доказательством) о полной вакцинации от COVID-19 одной из следующих вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не более чем 270 дней назад:
- Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer;
- Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India;
- COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson;
- mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;
- Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.
Указанный сертификат должен быть на английском или немецком языке с указанием количества сделанных доз и типа вакцины и/или лекарственным подтверждением с наименованием вакцины и количеством сделанных доз.
Также возможен въезд с регистрацией и карантином с подтверждением об отрицательном результате теста COVID-19 (ПЦР-тест, не позднее, чем за 72 часа, или тест на антигены, не позднее чем 48 часов за время поездки.)
Информацию об этом подтвердили в посольстве Австрии в Украине.
Отметим, что украинцы, привитые вакциной Covishield индийского производства, также получили право на поездки в Австрию. Это следует из документа, опубликованного на сайте Правовой информационной системы федерального правительства этой страны.
Касаемо Нидерландов, то в эту страну также позволили въезд полностью вакцинированным гражданам Украины без необходимости самоизоляции и предварительной регистрации, если у них будет в наличии COVID-сертификат о полном курсе вакцинации не менее чем за 14 дней до планируемой даты поездки.
Нидерланды признают все вакцины, используемые в Украине, в том числе CoronaVac, до сих пор не одобренный к экстренному использованию на уровне Евросоюза. Об этом говорится на правительственном веб-сайте страны с информацией и новостями о законах и постановлениях всех министерств.
Более подробную информацию о новых правилах можно узнать на странице консульства этой страны в Украине в соцсети Facebook.
Ранее сообщалось, что семь стран Европейского Союза для беспрепятственного путешествия туристов одобрили вакцину от COVID-19 Covishield.
Также мы писали, что Евросоюз на этой неделе разрешит свободный въезд гражданам 12 государств. Украины в этом списке нет.