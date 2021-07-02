Нидерланды и Австрия разрешили въезд полностью вакцинированным украинцам

Препараты Covishield и CoronaVac, которыми прививают граждан Украины, также в списке признаваемых в этих странах вакцин.

Нидерланды и Австрия с 1 июля 2021 года разрешили въезд в свои страны полностью вакцинированных граждан Украины.

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Такая информация появилась на обновленной версии интерактивной карте МИД Украины.

Касаемо Австрии, то по данным МИД с 01.07.2021 года въезд из Украины в эту страну возможен для всех целей путешествий.

Действуют следующие положения:

Въезд без регистрации и без карантина с сертификатом (доказательством) о полной вакцинации от COVID-19 одной из следующих вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не более чем 270 дней назад:

Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India;

COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;

Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

[ + – ] Австрия

Указанный сертификат должен быть на английском или немецком языке с указанием количества сделанных доз и типа вакцины и/или лекарственным подтверждением с наименованием вакцины и количеством сделанных доз.

Также возможен въезд с регистрацией и карантином с подтверждением об отрицательном результате теста COVID-19 (ПЦР-тест, не позднее, чем за 72 часа, или тест на антигены, не позднее чем 48 часов за время поездки.)

Информацию об этом подтвердили в посольстве Австрии в Украине.

[ + – ] Сообщение посольства Австрии

Отметим, что украинцы, привитые вакциной Covishield индийского производства, также получили право на поездки в Австрию. Это следует из документа, опубликованного на сайте Правовой информационной системы федерального правительства этой страны.

[ + – ] Вакцины (Австрия)

Касаемо Нидерландов, то в эту страну также позволили въезд полностью вакцинированным гражданам Украины без необходимости самоизоляции и предварительной регистрации, если у них будет в наличии COVID-сертификат о полном курсе вакцинации не менее чем за 14 дней до планируемой даты поездки.

[ + – ] Нидерланды

Нидерланды признают все вакцины, используемые в Украине, в том числе CoronaVac, до сих пор не одобренный к экстренному использованию на уровне Евросоюза. Об этом говорится на правительственном веб-сайте страны с информацией и новостями о законах и постановлениях всех министерств.

[ + – ] Вакцины (Нидерланды)

Более подробную информацию о новых правилах можно узнать на странице консульства этой страны в Украине в соцсети Facebook.

[ + – ] Сообщение консульства Нидерландов

Ранее сообщалось, что семь стран Европейского Союза для беспрепятственного путешествия туристов одобрили вакцину от COVID-19 Covishield.

Также мы писали, что Евросоюз на этой неделе разрешит свободный въезд гражданам 12 государств. Украины в этом списке нет.