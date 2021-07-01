Украины в списке нет: ЕС позволил въезд гражданам еще 12 стран, – СМИ

В обновленном списке есть Молдова, Азербайджан и Черногория.

Евросоюз на этой неделе разрешит свободный въезд гражданам 12 государств.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила журналистка Radio Free Europe/Radio Liberty Джерачина Тухина.

"Постоянные представители стран – членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", – написала она.

[ + – ] Сообщение Джерачины Тухины

По ее данным, в список безопасных для путешествий стран были включены Косово, Босния и Черногория.

В свою очередь, редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк уточнил в соцсети, что рекомендации должны вступить в силу 1 июля.

По его информации, в списке есть Молдова, Армения и Азербайджан.

[ + – ] Сообщение Рикарда Йозвяка

Politico уточняет, что послы ЕС утвердили решение внести в список Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

Напомним, 3 июня Евросоюз расширил перечень государств для открытия границ, въезд в страны ЕС позволили гражданам Японии.

Также сообщалось, что граждане Индии, которых вакцинировали от коронавирусной инфекции препаратом Covishield, испытывают трудности с поездками в Евросоюз.

В мае Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза позволить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию.