Украины в списке нет: ЕС позволил въезд гражданам еще 12 стран, – СМИ
В обновленном списке есть Молдова, Азербайджан и Черногория.
Евросоюз на этой неделе разрешит свободный въезд гражданам 12 государств.
Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила журналистка Radio Free Europe/Radio Liberty Джерачина Тухина.
"Постоянные представители стран – членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", – написала она.
По ее данным, в список безопасных для путешествий стран были включены Косово, Босния и Черногория.
В свою очередь, редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк уточнил в соцсети, что рекомендации должны вступить в силу 1 июля.
По его информации, в списке есть Молдова, Армения и Азербайджан.
Politico уточняет, что послы ЕС утвердили решение внести в список Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.
Напомним, 3 июня Евросоюз расширил перечень государств для открытия границ, въезд в страны ЕС позволили гражданам Японии.
Также сообщалось, что граждане Индии, которых вакцинировали от коронавирусной инфекции препаратом Covishield, испытывают трудности с поездками в Евросоюз.
В мае Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза позволить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию.