України в списку немає: ЄС дозволив в'їзд громадянам ще 12 країн, — ЗМІ
В оновленому списку є Молдова, Азербайджан та Чорногорія.
Євросоюз на цьому тижні дозволить вільний вʼїзд громадянам 12 держав.
Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомила журналістка Radio Free Europe/Radio Liberty Джерачіна Тухіна.
"Постійні представники країн — членів ЄС затвердили оновлений список з 12 додатковими країнами. Він вступить у силу до кінця цього тижня", — написала вона.
За її даними, у список безпечних для подорожей країн були включені Косово, Боснія і Чорногорія.
У свою чергу, редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рікард Юзвяк уточнив у соцмережі, що рекомендації повинні вступити в силу 1 липня.
За його інформацією, у списку є Молдова, Вірменія та Азербайджан.
Politico уточнює, що посли ЄС затвердили рішення внести в список Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію і Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар і Саудівську Аравію.
Нагадаємо, 3 червня Євросоюз розширив перелік держав для відкриття кордонів, вʼїзд у країни ЄС дозволили громадянам Японії.
Також повідомлялося, що громадяни Індії, яких вакцинували від коронавірусної інфекції препаратом Covishield, зазнають труднощів з поїздками до Євросоюзу.
У травні Єврокомісія рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити вʼїзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію.