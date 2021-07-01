України в списку немає: ЄС дозволив в'їзд громадянам ще 12 країн, — ЗМІ

В оновленому списку є Молдова, Азербайджан та Чорногорія.

Євросоюз на цьому тижні дозволить вільний вʼїзд громадянам 12 держав.

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Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомила журналістка Radio Free Europe/Radio Liberty Джерачіна Тухіна.

"Постійні представники країн — членів ЄС затвердили оновлений список з 12 додатковими країнами. Він вступить у силу до кінця цього тижня", — написала вона.

[ + – ] Повідомлення Джерачіни Тухіної

За її даними, у список безпечних для подорожей країн були включені Косово, Боснія і Чорногорія.

У свою чергу, редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рікард Юзвяк уточнив у соцмережі, що рекомендації повинні вступити в силу 1 липня.

За його інформацією, у списку є Молдова, Вірменія та Азербайджан.

[ + – ] Повідомлення Рікарда Юзвяка

Politico уточнює, що посли ЄС затвердили рішення внести в список Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію і Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар і Саудівську Аравію.

Нагадаємо, 3 червня Євросоюз розширив перелік держав для відкриття кордонів, вʼїзд у країни ЄС дозволили громадянам Японії.

Також повідомлялося, що громадяни Індії, яких вакцинували від коронавірусної інфекції препаратом Covishield, зазнають труднощів з поїздками до Євросоюзу.

У травні Єврокомісія рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити вʼїзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію.