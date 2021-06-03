України в списку немає: ЄС розширив перелік країн для відкриття кордонів

Усього від сьогодні дозволено в'їжджати в країни Євросоюзу громадянам восьми держав.

Євросоюз розширив перелік держав для відкриття кордонів, в'їзд у країни ЄС дозволили громадянам Японії.

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Про це повідомляється в четвер, 3 червня на сайті ЄС.

"Рада оновила перелік країн, для яких варто скасувати обмеження на несуттєві поїздки, додавши Японію. Як передбачено в рекомендації Ради, цей список буде переглядатися кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватися", — йдеться в повідомленні.

Починаючи з 3 червня поточного року країни Євросоюзу повинні поступово скасувати обмеження на поїздки для громадян таких третіх країн:

Австралія;

Ізраїль;

Японія;

Нова Зеландія;

Руанда;

Сінгапур;

Південна Корея;

Таїланд.

Крім того, обмеження можуть скасувати для туристів з Китаю, однак за умови підтвердження взаємності.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Італії з 16 травня відкрило кордони країни для туристів з Шенгенської угоди, країн Євросоюзу, а також Великобританії та Ізраїлю.

Раніше Єврокомісія рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію.

Також повідомлялося, що свої кордони для туристів відкрила Греція, проте там також є ряд обмежень.