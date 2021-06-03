Украины в списке нет: ЕС расширил перечень стран для открытия границ
Всего с сегодняшнего дня разрешено въезжать в страны Евросоюза гражданам восьми государств.
Евросоюз расширил перечень государств для открытия границ, въезд в страны ЕС позволили гражданам Японии.
Об этом сообщается в четверг, 3 июня на сайте ЕС.
"Совет обновил перечень стран, для которых стоит отменить ограничения на несущественные поездки, добавив Японию. Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", – говорится в сообщении.
Начиная с 3 июня текущего года страны Евросоюза должны постепенно отменить ограничения на поездки для граждан следующих третьих стран:
- Австралия;
- Израиль;
- Япония;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Таиланд.
Кроме того, ограничения могут отменить для туристов из Китая, однако при условии подтверждения взаимности.
Напомним, Министерство здравоохранения Италии с 16 мая открыло границы страны для туристов из Шенгенского соглашения, стран Евросоюза, а также Великобритании и Израиля.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза позволить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию.
Также сообщалось, что свои границы для туристов открыла Греция, однако там также есть ряд ограничений.