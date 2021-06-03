Украины в списке нет: ЕС расширил перечень стран для открытия границ

Всего с сегодняшнего дня разрешено въезжать в страны Евросоюза гражданам восьми государств.

Евросоюз расширил перечень государств для открытия границ, въезд в страны ЕС позволили гражданам Японии.

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Об этом сообщается в четверг, 3 июня на сайте ЕС.

"Совет обновил перечень стран, для которых стоит отменить ограничения на несущественные поездки, добавив Японию. Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", – говорится в сообщении.

Начиная с 3 июня текущего года страны Евросоюза должны постепенно отменить ограничения на поездки для граждан следующих третьих стран:

Австралия;

Израиль;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Сингапур;

Южная Корея;

Таиланд.

Кроме того, ограничения могут отменить для туристов из Китая, однако при условии подтверждения взаимности.

Напомним, Министерство здравоохранения Италии с 16 мая открыло границы страны для туристов из Шенгенского соглашения, стран Евросоюза, а также Великобритании и Израиля.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза позволить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию.

Также сообщалось, что свои границы для туристов открыла Греция, однако там также есть ряд ограничений.