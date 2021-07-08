Вакцинированные CoronaVac украинцы могут посетить уже 10 стран: точный список
Всего за последний месяц, по данным СНБО, при помощи китайской вакцины привились более 686 тысяч граждан.
Полностью привитые китайским препаратом от коронавирусной инфекции CoronaVac украинцы могут посетить 10 государств.
Главное условие при этом – наличие международного свидетельства о вакцинации, сообщает в четверг, 8 июля сервиса Helsi.me.
Граждане, получившие две дозы вакцины от Sinovac Biotech, смогут попасть в следующие страны:
- Испания
- Эстония
- Австрия
- Нидерланды
- Молдова
- Венгрия
- Турция
- Греция
- Болгария
- Португальская Мадейра
"Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств", – сказано в сообщении.
Отметим, по данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, в Украине за последний месяц сделано более 686,6 тыс. прививок препаратом CoronaVac.
Ранее Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал страны ЕС не признавать вакцины, сделанные в Китае и России.
Известно также, что Нидерланды и Австрия с 1 июля 2021 года разрешили въезд в свои страны полностью вакцинированных граждан Украины. Препараты Covishield и CoronaVac, которыми прививают граждан Украины, также в списке признаваемых в этих странах вакцин.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, Украина в июле получит более 7 миллионов доз вакцин CoronaVac и Moderna.