В Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, – Ляшко

Глава Минздрава утверждает, что на подходе еще 1,23 млн доз этого препарата, а также 256 тыс доз вакцины Pfizer-BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 миллиона прививок от коронавирусной инфекции.

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Такая информация прозвучала на селекторном совещании в Кабмине, которое провел премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает в понедельник, 12 июля пресс-служба президента.

Ведомство уточнило, что более двух миллионов украинцев уже получили первую дозу вакцины, еще более миллиона полностью завершили вакцинацию.

По словам министра здравоохранения Виктор Ляшко, в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

В скором времени, пообещал министр, препарат будет распределен в регионы.

Кроме того, в ближайшее время вообще ожидается поступление еще 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Ранее Виктор Ляшко сообщал, что в июле Украина получит более 7 млн доз вакцин CoronaVac и Moderna.

Фокус писал о том, что полностью привитые китайским препаратом от коронавирусной инфекции CoronaVac украинцы могут посетить 10 государств.

Вместе с тем, госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать вакцины, сделанные в Китае и РФ.

Также известно, что Нидерланды и Австрия разрешили въезд в свои страны полностью вакцинированных украинцев, причем Covishield и CoronaVac также в списке признаваемых в этих странах вакцин от коронавируса.