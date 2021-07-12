Германия направит Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса, – Меркель

По словам канцлера ФРГ, обещанная помощь – "важный шаг". При этом политик не уточнила, о какой вакцине идет речь.

Германия выделит Украине полтора миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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"Мы в дружественных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что и в борьбе с пандемией коронавируса мы можем сегодня обещать Украине, что ей будут переданы 1,5 млн доз вакцины. Это очень важный шаг", – сказала она.

При этом, Меркель не сообщила, какой именно препарат от коронавируса планирует предоставить Украине правительство ФРГ. Известно, что на территории Германии официально зарегистрированы препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. А вакцинировались уже около 42% граждан.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Также сообщалось, что вакцина Comirnaty, произведенная Pfizer-BioNTech, теперь доступна в центрах массовой вакцинации в Украине.

Кроме того, известно, что Центры вакцинации в Киеве и области перешли на ежедневный режим работы.