Компанія бізнесмена Ярославського купила інтернет-магазин LeBoutique

За даними ЗМІ, сума операції — близько 2-3 млн доларів.

Бізнес-група DCH підприємця Олександра Ярославського купила в приватних інвесторів інтернет-магазин LeBoutique. Про це повідомляє прес-служба DCH.

Зазначається, що LeBoutique був заснований у 2010 році. На цьому інтернет-майданчику можна купити одяг, взуття і різні аксесуари світових і українських брендів.

"Інвестиція в LeBoutique є продовженням стратегії DCH, спрямованої на розвиток онлайн-каналів продажів на додаток до існуючих офлайнових торгових майданчиків: торгово-розважальних центрів "Караван" у Києві, Харкові та Дніпрі", — йдеться в заяві групи.

Наразі DCH планує спільно з банком "Кредит-Дніпро", яким володіє, розробити систему платежів і продуктів споживчого кредитування для клієнтів LeBoutique.

За даними видання AIN.UA, сума угоди офіційно не повідомляється, проте ЗМІ з'ясували, що для DCH "актив коштував до 3 млн доларів за найоптимістичнішими прогнозами, а швидше всього — ще нижче".

"За словами деяких джерел на ринку, можливо, мова йде про сотні тисяч доларів", — йдеться в повідомленні.

Видання AIN.UA стверджує, що засновники LeBoutique уже давно шукали покупця на свої актив, який останнім часом не розвивається.

Раніше повідомлялося, що Олександр Ярославський готовий вкласти 100 мільйонів доларів у будівництво нового аеропорту в Донецьку.