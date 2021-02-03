Компания бизнесмена Ярославского купила интернет-магазин LeBoutique

По данным СМИ, сумма сделки – около 2-3 млн долларов.

Бизнес-группа DCH предпринимателя Александра Ярославского купила у частных инвесторов интернет-магазин LeBoutique. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Отмечается, что LeBoutique был основан в 2010 году. На этой интернет-площадке можно купить одежду, обувь и различные аксессуары мировых и украинских брендов.

"Инвестиция в LeBoutique является продолжением стратегии DCH, направленной на развитие онлайн-каналов продаж в дополнение к существующим офлайновым торговым площадкам: торгово-развлекательным центрам "Караван" в Киеве, Харькове и Днепре", – говорится в заявлении группы.

Теперь DCH планирует совместно с банком "Кредит-Днепр", которым владеет, разработать систему платежей и продуктов потребительского кредитования для клиентов LeBoutique.

По данным издания AIN.UA, сумма сделки официально не сообщается, однако СМИ выяснили, что для DCH "актив стоил до 3 млн долларов по самым оптимистичным прогнозам, а скорее всего – еще ниже".

"По словам некоторых источников на рынке, возможно, речь и вовсе идет о сотнях тысячах долларов", – говорится в сообщении.

Издание AIN.UA утверждает, что основатели LeBoutique уже давно искали покупателя на свои актив, который в последнее время не развивается.

Ранее сообщалось, что Александр Ярославский готов вложить 100 миллионов долларов в строительство нового аэропорта в Донецке.