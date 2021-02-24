У Харкові анонсували виробництво трамваїв для України (фото)

Планується, що трамваї будуть збиратися на базі "Екополісу ХТЗ", а перший з них представлять уже в цьому році.

У Харкові ведеться робота зі створення сучасного низькопідлогового трамваю. Про це в середу, 24 лютого, заявив в. о. мера міста Ігор Терехов.

За його словами, на маршрути в місті він повинен вийти вже у 2022 році, а виробляти транспорт будуть на базі "Екополісу ХТЗ" за гроші місцевого бізнесмена Олександра Ярославського.

"Олександр Ярославський інвестує у виробництво, ми зі свого боку зобов'язуємося за графіком купувати трамваї і пускати їх на маршрути. Це ультрасучасний низькопідлоговий трамвай, який в Україні ще не випускався", — зазначив Терехов.

За словами в. о. мера, транспорт "буде відповідати аналогам кращих європейських виробників, але коштувати буде набагато дешевше".

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Терехов підкреслив, що завдяки вітчизняному виробництву в майбутньому з'явиться можливість розвивати інфраструктуру і в інших українських містах.

"Потім будуть приєднуватися інші міста, тому що дуже дорого купувати трамваї європейського і китайського виробництва. Розраховуємо, що до осені з'явиться перший дослідний зразок, який ми презентуємо", — зазначив в. о. мера.

На сайті "Екополіс ХТЗ" говориться, що на сьогодні рухомий склад трамвайного транспорту в 14 містах України зношений — понад 90% вагонів старше 20 років, а половина потребує термінової заміни.

"В Україні немає свого виробництва трамвайної техніки, потреба країни покривається за рахунок вагонів категорії second hand", — йдеться на сайті.

Як повідомлялося раніше, міська рада Дніпра закупила в Німеччини 20 вживаних трамваїв за 250 тисяч євро.

Крім цього, у Чернігові почали виробництво трамваю на базі чеської моделі Татра Т3.

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