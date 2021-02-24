В Харькове анонсировали производство трамваев для Украины (фото)

Планируется, что трамваи будут собираться на базе "Экополиса ХТЗ", а первый из них представят уже в этом году.

В Харькове ведется работа по созданию современного низкопольного трамвая. Об этом в среду, 24 февраля, заявил исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.

По его словам, на маршруты в городе он должен выйти уже в 2022 году, а производить транспорт будут на базе "Экополиса "ХТЗ" за деньги местного бизнесмена Александра Ярославского.

"Александр Ярославский инвестирует в производство, мы со своей стороны обязуемся по графику покупать трамваи и пускать их на маршруты. Это ультрасовременный низкопольный трамвай, который в Украине еще не выпускался", – отметил Терехов.

По словам и. о. мэра, транспорт "будет отвечать аналогам лучших европейских производителей, но стоить будет намного дешевле".

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Терехов подчеркнул, что благодаря отечественному производству в будущем появится возможность развивать инфраструктуру и в других украинских городах.

"Потом будут присоединяться другие города, потому что очень дорого покупать трамваи европейского и китайского производства. Рассчитываем, что до осени появится первый исследовательский образец, который мы презентуем", – отметил и. о. мэра.

На сайте "Экополис ХТЗ" говорится, что на сегодняшний день подвижной состав трамвайного транспорта в 14 городах Украины изношен – больше 90% вагонов старше 20 лет, а половина нуждается в срочной замене.

"В Украине нет своего производства трамвайной техники, потребность страны покрывается за счет вагонов категории second hand", – говорится на сайте.

Как сообщалось ранее, городской совет Днепра закупил у Германии 20 б/у трамваев за 250 тысяч евро.

Помимо этого, в Чернигове начали производство трамвая на базе чешской модели Татра Т3.

Напомним, Мининфраструктуры рассказало, в каких городах обновит общественный транспорт