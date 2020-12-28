В Чернигове начали производство трамвая на базе чешской модели Татра Т3 (фото)

От чешских трамваев останутся лишь ходовые тележки. Модель будет иметь три модификации.

Разработка позволит экономить до 40% используемой электроэнергии за счет заряда аккумулятора при торможении трамвая, передает "Интерфакс-Украина".

Корпорация "Электрон" представила капитально переработанную версию чешского трамвая Татра Т-3 — Электрон ТР3100. Производство наложено в Чернигове: по словам гендиректора Черниговского автозавода, первый образец уже выпущен, а массовое производство начнется в 2021-м. С учетом наличия трамвайных линий в 14 городах Украины и изношенностью подвижного состава на 90%, производитель надеется на успешность проекта.

Модификация позволила внести ряд изменений в салон трамвая. В трамвае теперь есть участок с низким полом: это позволит пользоваться транспортным средством людям с ограниченной подвижность.. В салон трамвая будет вести четыре двери, а не три, как у чешского трамвая — производства компании "Камоцци Украина".

[ + – ] Салон ТР 3100 [ + – ] Вид сбоку ТР 3100

Трамвай можно производить в нескольких вариантах:

Новый кузов с современным освещением и капитальным ремонтом тележек

Новый кузов с освещением, но с покупкой новых тележек

Изготовление только кузова с разной степенью оснащенности.

Во всех версиях предусмотрен кондиционер для водителя.

Первый трамвай уже полностью готов, в следующем году будут проведены окончательные испытания. На Черниговском автозаводе уже ведут переговоры с трамвайными депо о покупке трамваев.

Отмечается, что стоимость капитального ремонта трамвая в три раза дешевле покупки нового. Однако стоимость модификации ТР 3100 не уточняется.

Напомним, что в Днепре запустили в рейс "новогодние трамваи" с украшением салона.

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, в каких городах Украины обновят парк общественного транспорта.