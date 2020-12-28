В Чернигове начали производство трамвая на базе чешской модели Татра Т3 (фото)
От чешских трамваев останутся лишь ходовые тележки. Модель будет иметь три модификации.
Разработка позволит экономить до 40% используемой электроэнергии за счет заряда аккумулятора при торможении трамвая, передает "Интерфакс-Украина".
Корпорация "Электрон" представила капитально переработанную версию чешского трамвая Татра Т-3 — Электрон ТР3100. Производство наложено в Чернигове: по словам гендиректора Черниговского автозавода, первый образец уже выпущен, а массовое производство начнется в 2021-м. С учетом наличия трамвайных линий в 14 городах Украины и изношенностью подвижного состава на 90%, производитель надеется на успешность проекта.
Модификация позволила внести ряд изменений в салон трамвая. В трамвае теперь есть участок с низким полом: это позволит пользоваться транспортным средством людям с ограниченной подвижность.. В салон трамвая будет вести четыре двери, а не три, как у чешского трамвая — производства компании "Камоцци Украина".
Трамвай можно производить в нескольких вариантах:
- Новый кузов с современным освещением и капитальным ремонтом тележек
- Новый кузов с освещением, но с покупкой новых тележек
- Изготовление только кузова с разной степенью оснащенности.
Во всех версиях предусмотрен кондиционер для водителя.
Первый трамвай уже полностью готов, в следующем году будут проведены окончательные испытания. На Черниговском автозаводе уже ведут переговоры с трамвайными депо о покупке трамваев.
Отмечается, что стоимость капитального ремонта трамвая в три раза дешевле покупки нового. Однако стоимость модификации ТР 3100 не уточняется.
Напомним, что в Днепре запустили в рейс "новогодние трамваи" с украшением салона.
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