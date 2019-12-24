Общественный транспорт отличается особенным раскрасом

В Днепре перед новогодними и рождественскими праздниками запустили колоритный "праздничный" трамвай, который ходит по маршруту №1, пишет "Информатор".

Отмечается, что общественный транспорт отличается особенным раскрасом и увешан гирляндами, а водитель и кондуктор выходят на работу в парадной униформе. На вагоне – рисунки снежинок и оленей.

Кстати, новогодний трамвай выходит на улицы Днепра не впервые: он был замечен и год назад.

Стоит также отметить, что всего в Днепре на праздники заложили 15 миллионов гривен. Большую часть от всей суммы потратят на музыкальные концерты и детские праздники. Примерно 3 миллиона гривен пустят на концерты в центре города. Для горожан выступят Тоня Матвиенко и Олег Скрипка, пишет "Слидство.Инфо".

Кроме того, местные власти на 2,5 миллиона закупили украшений для новогодних елок и еще более 3,5 миллиона потратили на отделку улиц и зданий в центре города.

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