Кортеж Ярославского насмерть сбил пешехода: что известно о бизнесмене и скандале с ДТП

Александр Ярославский является основателем и президентом финансово-промышленной группы DCH. В рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины 2021" предприниматель занял 14 место с капиталом в размере $840 млн.

10 февраля украинские СМИ сообщили о том, что кортеж Александра Ярославского сбил насмерть пешехода под Харьковом. Сам предприниматель в этот же день вылетел из областного центра в Лондон для встречи с семьей, а финансово-промышленная группа DCH, которой владеет бизнесмен, утверждает, что за рулем автомобиля находился сотрудник фирмы. Фокус в своем материале рассказывает, как Александр Ярославский стал одним из самых богатых людей в Украине.

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Бизнесмен Ярославский — что о нем известно

Александр Ярославский является основателем и президентом финансово-промышленной группы DCH. В рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины 2021" предприниматель занял 14 место с капиталом в размере $840 млн. Он также запомнился тем, что в 2006 году за $348 млн продал контрольный пакет акций (51%) "УкрСиббанка" французской компании BNP Paribas.

[ + – ] Александр Ярославский является основателем финансово-промышленной группы DCH Фото: LIGA.net

Бизнесмен Ярославский в последние годы сконцентрировался на покупке активов, которые серьезно подешевели после кризиса 2014-2015 годов и на фоне российской агрессии. Самыми крупными приобретениями предпринимателя с 2016 года являются:

рудник "Сухая Балка";

Днепровский металлургический завод (ДМЗ);

Харьковский тракторный завод (ХТЗ).

В 2019 году для управления своими новыми активами бизнесмен Ярославский создает компанию DCH Steel, и для развитиея направления планирует инвестировать $150–200 млн. Через год группа DCH выкупает банк "Кредит Днипро" и начинает реализацию масштабного инвестиционного проекта. Речь идет о бизнес-парк "Экополис ХТЗ", который будет создан на свободных производственных площадях ХТЗ.

Зимой 2021 года портфель инвестиций группы DCH пополнился популярной платформой для онлайн-шопинга LeBoutique. Бизнесмен Ярославский также принимает участие в возрождении футбольного клуба "Металлист". Для восстановления разрушенной клубной инфраструктуры было выделено более 160 млн гривен. Как известно, в 2012 году предприниматель продал "Металлист" бизнесмену из окружения Виктора Януковича Сергею Курченко, после бегства которого клуб пришел в упадок.

В 2020 году Александр Ярославский помирился с тогдашним мэром Харькова Геннадием Кернесом. Вражда одних из самых влиятельных людей областного центра длилась на протяжении семи лет.

[ + – ] Ярославский помирился с Кернесом спустя 7 лет вражды Фото: УП

Бизнесмен активно поддерживал Геннадия Кернеса накануне очередных местных выборов, а в начале пандемии жителям Харькова разносили "продуктовые наборы" с политической рекламой "помирившихся друзей".

[ + – ] Продуктовые наборы в Харькове от Кернеса и Ярославского

Летом 2020 года бизнесмен Ярославский решением городского совета стал почетным жителем Харькова. Мэрия областного центра свое решение объяснила тем, что предприниматель оказал значительную помощью в борьбе с коронавирусом. Стоит отметить, что почетным жителям Харькова предназначена стипендия от городских властей. Например, харьковский бизнесмен Александр Фельдман, который также удостоен такого же звания, в 2019 году получил 250 тысяч гривен.

В феврале 2021 года мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал производство трамваев, которые будут собирать на базе "Экополиса ХТЗ". Городской голова утверждал, что деньги на создание городского транспорта выделит бизнесмен Ярославский.

Бизнесмен Ярославский — смертельное ДТП под Харьковом

Утром 10 февраля появилась информация о том, что кортеж Ярославского сбил насмерть человека на трассе "Чугуев-Мартовое". По данным журналистов, на месте ДТП нашли номерные знаки "АХ0018", которые принадлежат одному из автомобилей предпринимателя.

[ + – ] Автомобиль из кортежа Ярославского сбил насмерть пешехода Фото: Нацполиция Украины

Александр Ярославский в комментарии журналистам сообщил, что в момент аварии он спал дома, а информацию о смертельном ДТП под Харьковом узнал из СМИ. В МВД заявили, что бизнесмена вызывают на допрос в качестве возможного участника инцидента на трассе "Чугуев-Мартовое".

[ + – ] Видео с места смертельного ДТП с участием кортежа бизнесмена Ярославского

Вечером 10 февраля пресс-служба группы DCH сообщила, что за рулем автомобиля с номерным знаком "АХ0018" находился сотрудник фирмы, который направлялся в Харьков для парковки служебного транспорта. Водитель, на момент публикации информации, давал показания следователям и ожидал меры пресечения. В DCH также подтвердили, что Александр Ярославский 10 февраля вылетел из Харькова в Лондон для встречи с членами своей семьи.