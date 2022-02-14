"Разбегаются, как тараканы". Блогосфера критикует массовый отлет олигархов

Украинская блогосфера отреагировала на сообщения о массовом бегстве из Украины олигархов и бизнесменов в преддверии возможного российского вторжения. "Денежных мешков", эвакуируемых чартерами и частными самолетами, блогеры сравнивают с тараканами и крысами.

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"До анонсированной Белым домом войны еще более 48 часов, нет еще никакой опасности, а они уже улетают пачками. Разбегаются как тараканы, вслед за "партнерами" и "союзниками". Это все, что нужно знать о нашей "элитке". Это мегапозор. Впрочем, о чем говорить, чувство стыда им неведомо", — прокомментировал бегство олигархов Андрей Золотарев.

"Польский киновед Лешек Кумор писал: "Иногда корабль перестает тонуть, как только его покидают крысы". Если вы думаете, что олигархи и ваши любимые оппозиционеры любят Украину, посмотрите на список бегущих из страны", — констатирует Сергей Быков.

"Ситуация доказывает: олигарх не будет стоять на защите интересов страны. Интерес олигарха — только деньги", — отмечает Петр Охотин.

В воскресенье из Киева, как сообщает Украинская правда, вылетело рекордное количество чартеров и частных самолетов с украинскими олигархами и бизнесменами — около 20 таких самолетов. Такого, как отмечает издание, не было за шесть лет наблюдений.

По данным УП, из Киева вылетели борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Борт на 50 человек заказал миллионер и депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович. Им должны были вылететь в Вену родственники его однопартийцев и бизнес-партнеров, сообщает издание со ссылкой на источники в партии и двух человек, которым предлагали места на борту. Ринат Ахметов и Виктор Пинчук покинули страну еще 30 января, Вадим Новинский и Александр Ярославский — 10 февраля. 12 февраля вылетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, 13 числа — Вадим Нестеренко.

Однако блогеры отмечают, что оснований для массовой паники нет.

"Российская агрессия возможна, но есть несколько важных моментов. Первый — украинская армия готова встретить врага, и легкой прогулки не будет. Второй — Россия получит весь набор санкций и жесточайшее сопротивление, что несет вполне реальную угрозу существованию самого путинского режима. Просто потому, что россияне не поддерживают агрессию, а когда пойдут жертвы, могут и взбунтоваться. И в Кремле это отлично понимают. Так что, повторюсь, причин для паники нет никаких. Паника — лучший союзник врага сегодня", — прокомментировал ситуацию Кирилл Сазонов.

Позже Борис Колесников заявил, что не покидал Украину, и обвинил Украинскую Правду во лжи.