"Будьте ви прокляті": Кучма висловився про вторгнення РФ в Україну

За словами Кучми, Україна вже перемагає і цього не зупинити. Він також поділив ненависть українців до загарбників.

Леонід Кучма підтримав українців у воєнний час та заявив, що раніше ніколи не відчував стільки гордості. Звернення другого президента України у Facebook опублікувала прессекретарка Президентського Фонду Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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Леонід Кучма у своєму зверненні наголосив, що гордий бути українцем. Він "ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні".

Також президент України (1994-2005) заявив, що залишається вдома на рідній землі:

"Україна – не росія. І ніколи не стане росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити. А на адресу рф скажу лише, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте вы прокляты", — передає слова Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

10 березня голова МЗС РФ визнав, що російські війська обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. Нібито лікарня, у якій загинули троє людей, включаючи дитину, була захоплена бійцями батальйону "Азов". Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що після обстрілу пологового будинку росіяни побачать зовсім іншу війну.

В інтерв'ю виданню Forbes бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що Україна не є кінцевою метою Путіна, він націлюється на країни, у яких є демократія, свобода та незалежність. Таким чином, усі країни вільного світу є потенційними цілями Росії. Якщо Україна не зможе його зупинити, то ніхто не знає, хто буде наступним.