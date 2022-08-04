Путін прорахувався: Леонід Кучма переконаний, що після війни Україна отримає друге народження

Кучма впевнений у перемозі України у війні з Москвою. За його словами, ЗСУ зруйнували міф про непереможність російської армії, яка була не легендою, а "російською народною казкою".

Другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю каналу ВВС поділився своєю думкою щодо причин початку війни в Україні та її повоєнної перспективи розвитку. За його словами, українська влада сім років готувалася до неминучого вторгнення росіян, зруйнувавши перед міжнародною спільнотою міф про непереможність російської армії.

Причини початку російсько-української війни

Кучма відверто провів аналогії між вторгненням фашистів та російської армії на територію України. Він сказав, що як людина свого покоління, був готовий до війни, оскільки з 2003 року він не мав ілюзій щодо планів Кремля з питання Криму.

"Під час першої спроби московського зазіхання на український Крим я наказав стріляти на ураження, якщо росіяни спробують увірватися на наш острів Тузла. І я розумів реальний рівень російської загрози", — сказав Кучма, однак зізнався, що такий масштаб агресії для нього був потрясінням.

Політик вважає, що уникнути вторгнення Москви можна було лише прийнявши ультиматуми президента Володимира Путіна, наражаючи країну на безчестя і поступове підпорядкування та окупацію.

"Буча тоді була б у результаті не тільки в Бучі, а по всій країні, скрізь, куди б увійшов російський окупант", — переконаний політик.

Як аргумент Кучма навів слова британського прем'єра Вїнстона Черчілля, який якось сказав, що той, хто обирає шлях безчестя, щоб уникнути війни, у результаті отримує і безчестя, і війну.

Кучма наголосив також на боєздатності української армії, яка з перших хвилин вторгнення чинила запеклий опір окупантам.

"Наші воїни знищили не лише еліту російської армії, а й легенду про її непереможність, показавши всьому світу, що це була навіть не легенда, а так "російська народна казка", — зазначив політик.

Перемога України та її відродження

На думку Кучми, Україна обов'язково переможе у війні, оскільки Путін серйозно прорахувався, і факт провального бліцкригу Кремля наочний тому доказ. В результаті Путін припускав знищення української державності, а зрештою отримає відродження України.

Щодо можливих переговорів із Москвою, то політик висловив згоду з позицією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який сформулював таке — з Росією можна сідати за стіл переговорів лише після поразки її військ на полі бою.

"Я вважаю, що запорука нашої перемоги — це єдність народу, армії та влади, така собі "українська тріада", яку не подолає навіть ядерна тріада РФ", — наголосив Кучма.

Також політик схвалив рішення президента України Володимира Зеленського залишитись у Києві, щоб здійснювати керівництво та вести діалог із західними союзниками безпосередньо у столиці.

Щодо майбутнього повоєнної України, то тут Кучма впевнений у безальтернативності євроінтеграції та членства країни в НАТО. Після болючої відмови прийняти Україну до Альянсу, західні союзники, можливо, самі будуть зацікавлені в приєднанні України.

"Мені здається, тепер і НАТО стратегічно зацікавлений у приєднанні України — найбільшої європейської держави з найбоєздатнішою на континенті армією. Це тим більше актуально з огляду на те, що тепер найсерйознішою загрозою НАТО офіційно визнана Росія", — зазначив Кучма.

Така ж перспектива відкривається Україні і щодо членства в ЄС. За його словами, Україна після перемоги над ворогом рухатиметься у бік ЄС успішно та швидшими кроками.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма заявив, що він ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як у перші дні після початку російського вторгнення. У своєму зверненні він акцентував, що гордий бути українцем.