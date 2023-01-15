Ракетный удар РФ по Днепру: власти заявили об увеличении числа жертв (фото)

Из-под завалов по состоянию на вечер, 15 января спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 человек остается неизвестной.

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По состоянию на 17:35 воскресенья, 15 января, в Днепре погибло 29 человек в результате ракетного удара российской армии по жилому дому Об этом сообщил своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Вражеская ракета убила 29 человек. 73 – ранены, 30 из них в больнице, 12 – тяжелые", — написал он.

По информации Резниченко, после обеда из-под завалов спасатели извлекли 27-летнюю женщину. Ее увезли в реанимацию с сильным переохлаждением. Врачи борются за ее жизнь.

В общей сложности из-под завалов спасли 39 жителей разрушенного дома. Под руинами остаются еще 40 человек, поисково-спасательные работы на месте трагедии все еще продолжаются.

Российская ракета попала в жилой дом в Днепре: что известно о теракте

В субботу, 14 января, во время очередной ракетной атаки на украинские города российская ракета (предположительно класса Х-22) попала в многоквартирный дом в Днепре.

Она уничтожила 72 квартиры мирных жителей. А 164 квартиры оказались повреждены.

Утром 15 января сообщалось о 20 погибших. Среди жертв российского теракта — ребенок.

На месте трагедии продолжают работать спасатели, полиция и волонтеры. Сотрудникам ГСЧС по состоянию на вечер сегодняшнего дня удалось спасти из-под завалов 39 человек, из них шесть детей. Их достали из разрушенных секций дома, которые не обрушились после ракетного удара.

Напомним, 14 января было названо имя командира РФ, приказавшего обстрелять Днепр. По информации украинской власти, именно по приказу командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олега Тимошина был обстрелян ТЦ в Кременчуге летом 2022 года.

Ранее Фокус рассказывал о днепрянке Анастасии Швец, которой удалось выжить после ракетного удара ВС РФ по жилому дому. По ее словам во время попадания ракеты ВС РФ в ее дом и взрыва она лежала в постеле. Девушку накрыло дверью, которую вышибла из проема взрывная волна.