"У меня нет эмоций": девушка рассказала, как ей удалось выжить при обстреле Днепра (фото)

Днепрянке Анастасии Швец удалось выжить только потому, что сорванная с петель дверь защитила ее от железобетонных обломков разрушающегося дома. А вот о судьбе своих родителей она до сих пор ничего не знает.

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Анастасия Швец — жительница разрушенного в Днепре дома, фотографию которой растиражировали большинство украинских СМИ и соцсети — рассказала, как ей удалось выжить во время обстрела 14 января. Свою историю она опубликовала на личной странице в Инстаграме.

"У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую кроме большой пустоты внутри", — написала Швец.

По словам пострадавшей девушки, во время попадания ракеты ВС РФ в ее дом и взрыва она лежала в постеле. Девушку накрыло дверью, которую вышибла из проема взрывная волна.

"Часть комнаты, ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я видела остальную часть подъезда, чужого подъезда", — рассказала подписчикам Швец.

Девушка до сих пор не знает, что случилось с ее родителями. По словам очевидцев, их видели живыми уже после ракетного удара. Но Анастасия уверенна, что мать и отец в момент взрыва находились на кухне, от которой ничего не осталось.

Пострадавшая днепрянка также вспомнила, как в день обстрела города она семьей проживала свою будничную жизнь: ела приготовленную матерью еду, смеялась над шутками отца и фотографировала щенков.

Кроме этого, 23-летняя Анастасия рассказала еще об одной личной трагедии: несколько месяцев назад, исполняя боевое задание, погиб ее любимый человек.

"Я стала популярной, хоть и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно", — написала Швец в завершении своего поста.

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Напомним, 15 января стало известно, что количество жертв ракетного удара по Днепру возросло. По словам заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, спасателям удалось достать из-под завалов в Днепре 38 человек. Однако еще 19 взрослых и один ребенок погибли.

В этот же день в ВСУ объяснили, почему не смогли сбить ракету, попавшую в дом в Днепре. Заявление командующего Воздушными силами Николая Олещука появилось после слов советника Офиса президента Алексея Арестовича, что многоэтажный дом в Днепре пострадал якобы от ракеты, которая была сбита средствами ПВО.