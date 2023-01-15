"У мене немає емоцій": дівчина розповіла, як їй вдалося вижити під час обстрілу Дніпра (фото)

Дніпрянці Анастасії Швець вдалося вижити лише тому, що зірвані з петель двері захистили її від залізобетонних уламків зруйнованого будинку. А ось про долю своїх батьків вона й досі нічого не знає.

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Анастасія Швець — мешканка зруйнованого у Дніпрі будинку, фотографію якої розтиражувала більшість українських ЗМІ та соцмережі — розповіла, як їй вдалося вижити під час обстрілу 14 січня. Свою історію вона опублікувала на власній сторінці в Instagram.

"У мене немає слів, у мене немає емоцій, я нічого не відчуваю, крім великої порожнечі всередині", — написала Швець.

За словами постраждалої дівчини, під час потрапляння ракети ЗС РФ до її будинку та вибуху вона лежала в ліжку. Дівчину накрило дверима, які вибила з отвору вибухова хвиля.

"Частини кімнати, ванної, кухні, коридору та комори немає, там прірва і я бачила решту під'їзду, чужого під'їзду", — розповіла підписникам Швець.

Дівчина й досі не знає, що сталося з її батьками. За словами очевидців, їх бачили живими після ракетного удару. Але Анастасія впевнена, що мати та батько на момент вибуху перебували на кухні, від якої нічого не залишилося.

Постраждала дніпрянка також згадала, як в день обстрілу міста вона з сім'єю проживала своє буденне життя: їла приготовану матір'ю їжу, сміялася з жартів батька та фотографувала цуценят.

Крім цього, 23-річна Анастасія розповіла ще про одну особисту трагедію: кілька місяців тому, виконуючи бойове завдання, загинула її кохана людина.

"Я стала популярною, хоч і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче", — написала Швець на завершення своєї публікації.

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Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла. За словами заступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенко, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів у Дніпрі 38 людей. Однак ще 19 дорослих та одна дитина загинули.

Цього ж дня в ЗСУ пояснили, чому не змогли збити ракету, яка потрапила до будинку у Дніпрі. Заява командувача Повітряних сил Миколи Олещука з'явилася після слів радника Офісу президента Олексія Арестовича, що багатоповерховий будинок у Дніпрі постраждав нібито від ракети, збитої засобами ППО.