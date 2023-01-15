Ракетний удар РФ по Дніпру: влада заявила про збільшення кількості жертв (фото)

З-під завалів, станом на вечір 15 січня, врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 осіб залишається невідомою.

Related video

Станом на 17:35 неділі, 15 січня, у Дніпрі загинуло 29 людей внаслідок ракетного удару російської армії по житловому будинку Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 — поранені, 30 з них у лікарні, 12 — у важкому стані", — написав він.

За інформацією Резніченка, після обіду з-під завалів рятувальники витягли 27-річну жінку. Її відвезли до реанімації із сильним переохолодженням. Лікарі борються за її життя.

Загалом із-під завалів врятували 39 мешканців зруйнованого будинку. Під руїнами залишаються ще 40 людей, пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії все ще продовжуються.

Російська ракета потрапила до житлового будинку у Дніпрі: що відомо про теракт

У суботу, 14 січня, під час чергової ракетної атаки на українські міста російська ракета (імовірно класу Х-22) потрапила до багатоквартирного будинку в Дніпрі.

Вона знищила 72 квартири мирних мешканців. А 164 квартири виявилися пошкодженими.

Зранку 15 січня повідомлялося про 20 загиблих. Серед жертв російського теракту – дитина.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, поліція та волонтери. Співробітникам ДСНС, станом на вечір, сьогодні вдалося врятувати з-під завалів 39 осіб, з них шестеро дітей. Їх дістали із зруйнованих секцій будинку, які не обрушилися після ракетного удару.

Нагадаємо, 14 січня було названо ім'я командира РФ, який наказав обстріляти Дніпро. За інформацією української влади, саме за наказом командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Тимошина обстріляли ТЦ у Кременчуці влітку 2022 року.

Раніше Фокус розповідав про дніпрянку Анастасію Швець, якій вдалося вижити після ракетного удару ЗС РФ по житловому будинку. За її словами, під час потрапляння ракети ЗС РФ до її будинку і вибуху вона лежала в ліжку. Дівчину накрило дверима, які вибила з отвору вибухова хвиля.