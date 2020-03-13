Более 40 "слуг народа" выступили против создания консультационного совета с ОРДЛО

Депутаты просят президента Зеленского не допустить создание совета "в тех формах, которые не поддерживает народ Украины"

Более 40 депутатов "Слуги народа" не поддерживают создание "консультационного совета", в который войдут представители ОРДЛО.

Их совместное заявление у себя в Facebook опубликовал нардеп Богдан Яременко.

"Тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый консультационный совет на равных правах войдут представители Украины и ОРДЛО, как стороны консультаций", – говорится в заявлении.

Депутаты напоминают, что согласно закону о суверенитете на временно окупированных территориях, РФ – оккупант.

В этой связи, "украинское законодательство делает невозможным признание т.н. ЛНР, ДНР и ОРДЛО в любой форме", говорят "слуги народа".

"Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также по прекращению вооруженной агрессии должны вестись исключительно РФ и ее представителями", – считают нардепы.

При этом, легитимность представителей ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины, уточняют они.

"Мы осознаем, что консультационный совет – это всего лишь совещательный орган, без права принятия решений, но он может поставить под сомнение агрессию РФ вместе с продолжением санкций против России", – говорится в обращении.

Учитывая все изложенное, депутаты просят президента Владимира Зеленского не допустить создания консультационного совета в тех формах, которые не поддерживает народ Украины.

Сегодня глава ОП Андрей Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Песков, однако, уточнял, мол, внести изменения в "минск" можно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

Во Франции, в свою очередь, говорят, что Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации касательно этапности их реализации.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.

Заместитель главы министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что МИД занимается проработкой возможных вариантов альтернативы минского формата.