Изменять Минские соглашения никто не будет, – Грызлов

В РФ говорят, что Минские соглашения нужно не менять, а выполнять

Россияне скептически настроены на внесение каких-либо изменений в Минские соглашения.

Это следует из заявления представителя РФ в ТКГ Бориса Грызлова, передает ТАСС.

"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе", – говорит Грызлов.

По его словам, "никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может", ведь вся работа и ТКГ, и "Нормандского формата" направлена на их выполнение.

"Любые заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться", – добавил Грызлов.

Вчера, в эфире hromadske представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "Нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

"Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца мы ожидаем, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", – рассказал Резников.

По мнению представителя Украины, изменения необходимы для того, чтобы Минские соглашения "сработали".

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

По мнению Авакова, на переговорах в Париже представители Кремля вели себя эмоционально и некомпетентно. "У господина Суркова сдали нервы и он кричал: "Мы так не договаривались", – говорит Аваков. Реакция Суркова была вызвана позицией Украины по разведению сил.