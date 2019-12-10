У Суркова в Париже сдали нервы, он кричал "мы так не договаривались", – Аваков
2019-12-10 13:08:05
Реакция помощника Путина была вызвана, очевидно, позицией Украины по разведению сил
На переговорах в Париже представители Кремля вели себя эмоционально и некомпетентно.
Об этом в комментарии журналистам рассказал глава МВД Арсен Аваков.
"У господина Суркова (помощника президента РФ, – ред.) сдали нервы и он кричал : "Мы так не договаривались", – говорит Аваков.
Реакция Суркова была вызвана, очевидно, позицией Украины по разведению сил.
"Они предложили и дальше разводить войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отведение значит сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы убезопасить Мариуполь? Это ерунда", – заявил министр.
"Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте – украинские интересы. А дальше мы готовы относиться ко всем с уважением", – добавил глава МВД.
По его словам, украинская сторона также "дала четко понять, что гуманитарные коридоры - это хорошо, потому что нужно дать людям возможность ездить без очередей".
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.
- Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле.