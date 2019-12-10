В Кремле сказали, где и когда состоится следующий нормандский саммит
2019-12-10 09:43:16
Встреча лидеров РФ, Германии, Франции и Украины запланирована через четыре месяца
Следующий саммит в "нормандском формате" состоится в Берлине (Германия).
Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины запланирована через четыре месяца – в апреле.
"По-моему, Берлин", – ответил Песков на вопрос о месте проведения следующей нормандской встречи.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- Владимир Зеленский после саммита в Париже назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
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