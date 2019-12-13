Песков о словах Зеленского изменить Минск-2: Надо не Путину жать руку, а выполнять договоренности

Пресс-секретарь президента РФ считает успехом, принятый на саммите в Париже документ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минска-2. Он заявил, что для решения ситуации на Донбассе, лидер Украины должен выполнять Минские соглашения, а не жать руку главе РФ Владимиру Путину.

Об этом передает Газета.ru.

"Что касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности – и тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", — сказал Песков.

При этом Песков отметил, что при желании поднять вопрос о Крыме, лучше просто пожать Путину руку.

"Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме", – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил о документе, принятом на саммите в Париже, "который в принципе можно и должно считать успехом".

"В итоговых соглашениях парижского саммита нормандского формата в преамбуле во втором параграфе говорится, что минские соглашения продолжают быть основой работы нормандского формата, государства - участники которого привержены их полному выполнению", – сказал Песков.

"Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам нормандского формата", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения необходимо изменить в части возвращения контроля над границей.

Он также сказал, что готов не раз пожать руку Путину, если Россия вернет Украине Донбасс и Крым.