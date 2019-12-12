Великолепная четверка. Россия, Германия и Франция попытались навязать Украине судьбу Грузии

Однако у нас всё ещё остаются шансы разрубить гордиев узел замороженного конфликта

В понедельник, 9 декабря, в Париже встретились канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. На фоне массовых акций протестов "Нет капитуляции!" в крупнейших городах Украины лидеры четырёх государств обсудили план мирного урегулирования войны на Донбассе. По окончании встречи выяснилось, что национальные интересы не сданы и обещанные Зеленским красные линии начерчены. Прежде всего речь идёт о том, что выборы в ОРДЛО без передачи Украине контроля над границей не состоятся, что Донбасс и Крым — это территория Украины и что никакой федерализации страны не будет. Фокус выяснил, какие тактические задачи решил президент в Париже, к чему Украину подталкивает Кремль и чем это обернётся для нашей страны.

Победы Зеленского

Напомним, что главным вопросом саммита были минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года в разгар боёв за Дебальцево президентом Петром Порошенко. Их основной целью было желание главы государства остановить кровопролитие. Притом Порошенко всячески избегал выполнения взятых на себя политических обязательств, ведь они несли огромные риски для национальных интересов страны.

Владимир Зеленский пошёл другим путём. На саммите в Париже он предложил пересмотреть отдельные пункты документа. В частности — отказаться от внесения пункта об особом статусе Донбасса в Конституцию Украины. "Офис президента пытался подменить федерализацию широкой децентрализацией, но фокус не прошёл. Зеленский об этом честно сказал, что у него, мол, и у Путина — диаметральные позиции", — говорит Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "Дом демократии". Кроме того, Зеленский рассчитывал добиться передачи 400 км границы между ОРДЛО и Россией под контроль Украины, а уже потом вести речь об организации выборов.

Не исключено, что о позиции Киева в Москве знали ещё до встречи, поэтому Кремль сразу же предупредил: российскую сторону устроит только последовательное и беспрекословное выполнение минских соглашений. Тем не менее дипломаты считают, что лёд тронулся. Ранее минские соглашения рассматривались едва ли не как догма, а теперь канцлер Германии Ангела Меркель заявила: "Минские соглашения — всё ещё безальтернативный, но уже не окаменевший документ. Надеемся, что он станет гибким и будет оживлён". Это означает, что в вопросе трансформации минских соглашений европейские лидеры на стороне Украины.

"В пользу этого предположения говорят и некоторые уточнения, которые внесли в минские соглашения, — отмечает Октисюк. — Пункт третий свидетельствует о том, что мониторинг режима прекращения огня осуществляет ОБСЕ. Но там не указана продолжительность такого мониторинга. Раньше это было 12 часов, а сейчас — 24. Правда, до сих пор получить разрешение на ночное патрулирование ОБСЕ не удавалось".

На встрече также решили развести силы в трёх дополнительных точках на линии соприкосновения. В том числе в Широкино. Путин настаивал на разведении войск по всей линии разграничения, но Зеленский не согласился.

Наконец решено до конца текущего года обменять пленных в формате "всех установленных на всех установленных". По предварительной информации, 24–25 декабря боевики готовы передать Украине более 70 человек, то есть третью часть от общего списка заложников, составленного СБУ.

Пролонгация

После саммита на повестке дня остались самые больные вопросы: подготовка к местным выборам на территории ОРДЛО и внесение изменений в законодательство Украины для введения особого статуса Донбасса. Сейчас все стороны заявляют о необходимости внести изменения в Конституцию Украины, но не называют условий и сроков. Поэтому решили, что пока Верховная Рада пролонгирует на год закон об особом статусе Донбасса. "Это формальная история. Нам нужно время, чтобы разработать новый документ", — говорит Александр Корниенко, заместитель председателя фракции "Слуга народа". Уточняет, что работа над ним начнётся в начале следующего года. В проекте постараются реализовать стратегию президента: сначала решить вопросы безопасности, а затем — политические. Будет ли действовать особый статус для ОРДЛО на постоянной основе, политик утверждать не берётся. "Насколько мне известно, изменения в Конституцию касательно децентрализации не предусматривают никакого особого статуса для любых территорий или городов", — отмечает он.

Грузинский сценарий

Между тем, по словам бывшего посла Грузии в Украине Григола Катамадзе, в Париже у Украины появилась реальная возможность решить проблему Донбасса. Дипломат считает, что потепление в отношениях России и Украины налицо. "У политического истеблишмента, прежде всего у самого Путина, уже есть готовность идти навстречу, — говорит он. — Разумеется, у России свои задачи. Но Украине важны те, что стоят перед ней: принести на Донбасс мир. И Владимир Зеленский сделал первый шаг. Нельзя упускать время и шанс. И политики, и простые граждане должны усиливать позицию президента. А он должен готовить серьёзные аргументы для последующих встреч".

ОБСЕ на Донбассе. Теперь миссия будет следить за сохранением режима прекращения огня круглосуточно

Об упущенном времени и шансах Катамадзе вспоминает в связи с российско-грузинской войной в 2008 году. "Процесс, который происходил в Абхазии и Южной Осетии после развала СССР и до 2008 года, был тлеющим. В конце концов он привёл к агрессии России и признанию ею независимости республик. Впоследствии переговорный процесс зашёл в тупик. Донбасс же — это открытая рана. В Кремле решение по Донбассу ещё не принято", — считает Катамадзе.

Накануне саммита "нормандской четвёрки" российская пресса много писала о том, что Украину ждёт грузинский сценарий. Мол, в Париже ни о чём не договорятся, а конфликт на Донбассе заморозят так же, как это сделано в Абхазии и Южной Осетии. Очевидно, что такой вариант выгоден России, ведь замороженный конфликт — эффективный инструмент торможения дрейфа бывших советских республик в сторону Запада, а также сдерживания их экономических, политических и социальных реформ.

Не в последнюю очередь именно по этой причине Путин снова пытается подсадить Украину на "газовую иглу", предлагая покупать голубое топливо напрямую у Газпрома со скидкой 25%. "После завершения войны дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны, а вот экономические сохранились, — говорит Ираклий Джанашия, эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего. — Да, поначалу Грузия отказалась от газа, но сейчас снова вернулась к закупкам. Украина формально также не покупает газ у РФ напрямую, а через Европу [прямые поставки прекращены в 2015 году]. Кроме того, Россия остаётся основным экспортёром товаров в Украину. Поэтому в экономическом смысле грузинский сценарий в Украине уже разворачивается".

Впрочем, никакой конкретики относительно парижских договорённостей по газу стороны не озвучивают. "Договорились продолжать договариваться в двухстороннем и трёхстороннем формате", — заявил Юрий Витренко, исполнительный директор Нафто­газа, намекая, видимо, на то, что Украина согласится на прямые поставки газа из России в обмен на трёхлетний договор о транзите голубого топлива через украинскую ГТС.

В то же время отождествлять грузинский и украинский сценарии нельзя. Во-первых, Евросоюз и США больше поддерживают Украину, чем в 2008-м Грузию. Во-вторых, накануне саммита МВФ пообещал нам новую программу финансирования. В-третьих, Украина расположена в центре Европы. Наши непосредственные соседи — Польша, Венгрия, Словакия и Румыния — также чувствуют угрозу со стороны России, так что, защищая нас, они защищают себя.

Формула Зеленского

По прогнозам опрошенных Фокусом экспертов, после саммита в Париже у Украины есть два пути. Согласно первому, на весенней "нормандии" (а следующая встреча лидеров четырёх государств запланирована через четыре месяца) Зеленский может предложить свой план решения конфликта на Донбассе и стратегию реинтеграции региона. "Команда президента уже наработала так называемую формулу Зеленского", — уверяет Анатолий Октисюк, подчёркивая, что в Офисе президента собираются "размыть" пророссийские настроения жителей ОРДЛО, привлекая к этому авторитетных жителей Донбасса, покинувших оккупированные территории. Их задача — объяснить жителям "ДНР" и "ЛНР", что кроме желаний боевиков есть позиция проукраинских граждан региона, с которой придётся считаться. Зеленский уже предложил ввести в переговорный процесс в Минске переселенцев. "Если россияне говорят: "Разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно", так всё очень просто: давайте разговаривать со всеми. Пусть жители, которые переехали с Донбасса, едут в Минск, сядут за стол и скажут, почему они переехали, что произошло", — заявил на днях Зеленский.

Кроме того, в ОП готовы согласиться на совместное патрулирование государственной границы силами Нацгвардии, полицейской миссией ОБСЕ и "народной милицией" из "ЛДНР". Если же этот сценарий не сработает, то в ОП есть план Б. К примеру, там могут заявить о нелегитимности минских соглашений и потребовать их пересмотра. "Для этого необходимо лишь повесить всю политическую ответственность на их подписанта — Петра Порошенко, — говорит Олег Жданов, военный эксперт. — Тогда пятый президент должен будет отвечать, почему он подписал соглашения, угрожающие национальной безопасности Украины.

Если Порошенко арестуют и осудят за такие действия (а уже появилась информация, что с него хотят снять неприкосновенность), мы будем убеждать европейцев изменить стратегию решения мирного урегулирования конфликта на Донбассе".

В целом, по мнению экспертов, 9 декабря в Париже Зеленский сделал всё, чтобы в глазах западных партнёров выглядеть человеком, готовым на всё возможное ради мира. Но в будущем ему придётся либо сохранять реноме "президента мира", одновременно отвечая на внутренние вызовы (например, новый Майдан), либо сосредоточиться на развитии страны, заморозив конфликт на востоке, чтобы однажды оккупированный Донбасс сам захотел вернуться в Украину.