Парижские эмоции и жесты. Фоторепортаж: как общалась нормандская четверка

9 декабря Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин впервые собрались вместе. Фокус показывает, как проходил саммит в фото

Вчера в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров нормандской четверки. Главы стран стали съезжаться в Елисейский дворец около 16:00. Первой прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Merсedes представительского класса подвез ее прямо ко входу, где канцлера уже ждал президент Франции Эммануэль Макрон.

Следующим прибыл на Renault Espace украинский президент Владимир Зеленский.

Последним из лидеров нормандской четверки на место переговоров прибыл президент РФ Владимир Путин. Из аэропорта он приехал на российском лимузине Aurus.

В течении следующих полутора часов Зеленский и Путин по очереди провели короткие двусторонние встречи с Меркель и Макроном. Около 18:20 начался саммит. Лидеры четырех стран впервые в таком составе сели за стол переговоров. При этом на камеру традиционных в таких случаях рукопожатий не было. Хотя, как сообщил пресс-секретарь президента РФ, Зеленский и Путин руки друг другу все-таки пожали.

Во время переговоров Зеленский сидел напротив Путина, Макрон - напротив Меркель.

В целом переговоры длились более шести часов. При этом четырехсторонний саммит прерывался на личные переговоры Зеленского и Путина. К прессе лидеры Украины, Франции, Германии и России вышли уже после полуночи.

Главные итоги встречи стороны прописали в коммюнике. При этом большого прорыва на саммите на произошло. Минские соглашения остаются в силе. Стороны договорились об обмене всех подтвержденных удерживаемых лиц до 31 декабря, отводе войск на еще трех участках, новом полном прекращении огня и расширении мандата миссии ОБСЕ. Старый закон об особом статусе Украина должна продлить, а потом имплементировать в него "формулу Штайнмайера". По газовому вопросу и контролю над границей конкретных результатов не удалось достичь.

Следующая встреча должна состоятся в апреле. На ней планируется обсудить вопрос местных выборов в ОРДЛО.