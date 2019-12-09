Песков рассказал, что Путин и Зеленский обменялись рукопожатием
2019-12-09 19:08:00
Президенты двух стран пока не успели провести двусторонние переговоры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки при встрече в Париже. Об этом сообщают РИА Новости.
На нормандском саммите Зеленский и Путин встретились впервые. До этого лидеры двух стран несколько раз общались по телефону.
"Они просто пожали руки. Встреча еще впереди", – сказал Песков в ответ на просьбу рассказать, как состоялось знакомство двух президентов.
Правда, на камеры ни один из лидеров четырех стран не обменивался рукопожатиями. Члены "нормандской четверки" зашли вместе в зал для переговоров и сразу же сели на свои места.
Перед началом саммита Зеленский провел двухсторонние встречи с Макроном и Меркель. С лидерами Германии и Франции также встретился Путин. Согласно расписанию, переговоры глав стран нормандской четверки должны были начаться в 17:00. Таким образом саммит начался с опозданием в полтора часа.
Ожидается, что итоговая пресс-конференция состоится около 22:00. После этого запланированы переговоры Зеленского и Путина.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.