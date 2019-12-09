Начало саммита в Париже задерживается. Лидеры стран выбились из графика

Только завершилась встреча Зеленского и Макрона, а перед стартом саммита украиснкий президент еще должен встретиться в Меркель

В Офисе президента заявили, что завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента в Telegram.

"Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видения завершения войны на Донбассе. Эммануэль Макрон как принимающая сторона, ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров", – говорится в сообщении.

Соглано расписанию, еще в 16:30 должна была начаться встреча Зеленского и Меркель, а в 17:00 - переговоры лидеров четырех стран. Таким образом начало саммита задерживается.

Громадське сообщает, что итоговая пресс-конференция состоится около 22:00. Изначально она планировалась на 19:45.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.