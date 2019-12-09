Встреча нормандской четверки в Париже. Все, что нужно знать о переговорах (обновляется)

Четырехсторонняя встреча все еще продолжается

Сегодня в Елисейском дворец состоится встреча лидеров стран-участниц нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

Перед началом саммита Зеленский встретится с Макроном и Меркель, а после его завершения – с поговорит "тет-а-тет" с Путиным.

В состав украиной делегации вошли 13 чиновников и руководителей силовых ведомств:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

В состав российской делегации вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Минэенерго РФ Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков.

Обновление 01:10

Саммит завершился. В ближайшее время начнется пресс-конференция.

Обновление 23:50

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что акция под ОП станет долгосрочной, если Зеленский в Париже пересечет "красыные линии". При этом он добавил, что на месте Зеленского вообще не ехал бы встречу нормандской четверки: "Сейчас Зеленскому за тем столом делать нечего, потому что он человек, который играет по правилам, которые он не понимает, с плохими картами против профессионального шулера и, во много в чем, с его подельниками".

Обновление 23:40

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский и Путин договорились об обмене пленными до 31 декабря.

Обновление 23:03

УП со ссылкой на источники в составе украиснкой делегации сообщает, что Зеленский и Путин не договорились по границе и местных выборах. Путин настаивал, что сначала должны пройти выборы, а потом граница вернется под полный контроль Украины. Зеленский с таким вариантом не согласился.

Обновление 22:57

"Сейчас идет разговор цивилизованный. Я думаю вы еще услышите результаты. Я ж не голубь. Поэтому я говорю все идет очень правильно с государственной позиции", - сказал Аваков в комментарии Громадському.

При этом глава МВД отказался комментировать информацию российских СМИ, что на встрече не удалось договориться о дальнейшем отводе войск на Донбассе.

Обновление 22:17

Путин прокомментировал встречу с Зеленским: "Хорошо. По-деловому".

Обновление 22:11

Под ОП продолжают ожидать завершения переговоров националисты. Пока они смотрят трансляции украинских информационных каналов. Также митингующие запустили световое шоу. На здании ОП они проецируют надписи со своими требованиями. В частности, нет особому статусу Донбасса; Нет переговорам с представителями ОРДЛО.

Обновление 22:07

Переговоры Путина и Зеленского завершились. В них также принимали участие представители "Нафтогаза" (Андрей Витренко), Газпрома (Алексей Миллер), украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).

Встреча нормандской четверки возобновилась.

Обновление 21:54

Глава МВД Украины Арсен Аваков написал в Twitter, что "украинская делегация держит государственную позицию" на переговорах.

Обновление 21:50

По данным российских СМИ, встреча Зеленского и Путина касается газового вопроса, так как на двухсторонних переговорах присутствуют министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Обновление 21:11

В ОП сообщили, что переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате.

Обновление 20:41

Четырехсторонняя встреча нормандской четверки завершилась. Дальше должны встретиться президенты Зеленский и Путин.

Фото: Getty Images

Обновление 20:30

Тимошенко заявил, что лидеры выйдут к представителям СМИ, как только будет согласован финальный коммюнике.

Также замглавы ОП сообщил, что на встрече присутствуют помощник президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Вадим Пристайко, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, а также советник президента Руслан Демченко.

"Все вопросы обсуждаются в рабочем формате", – отметил Кирилл Тимошенко.

Обновление 20:15

Четырехстороннюю встречу лидеров стран "нормандской четверки" покинули советники, они отправились подготавливать итоговое коммюнике. По данным СМИ, к этому моменту советники пока обсудили несколько пунктов.

Обновление 20:01

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который вышел к журналистам, четырехсторонние переговоры все еще идут, и будут продолжаться несколько часов.

Тимошенко также подчеркнул, что двухсторонней встречи Путина с Зеленским пока не было, но она должна состояться позже.

Обновление 19:32

В Елисейском дворце озвучили предварительный график встреч, согласно которому в 19:00 должны были встретиться Зеленский с Путиным. В 20:00 лидеры стран отправятся на ужин, а после этого, в 21:00 дадут общую пресс-конферению.

Правда, на данный момент все еще продолжается четырехсторонняя встреча. Видимо, в график снова придется вносить коррективы.

Обновление 18:56

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время знакомства пожали друг другу руки, но пока не общались.

Обновление 18:52

В Киеве под Офисом президента все еще находятся около 300 митингующих. Со сцены выступают музыканты.

Обновление 18:28

Лидеры стран зашли в зал переговоров вместе и сразу сели за стол переговоров. При этом руки друг другу они не пожимали.

Обновление 18:25

Участники нормандского саммита сели за один стол. Началась протокольная часть переговоров лидеров Франции, Украины, Германии и России.

Обновление 18:08

По данным ОП, сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в "нормандской формате".

Также сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в "нормандской формате".

Обновление 18:02

Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили свою двустороннюю встречу на полях саммита. В это же время, встреча между Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским все еще продолжается.

Обновление 17:49

За столом для совместной пресс-конференции президента Владимира Зеленского посадят напротив Путина. Слева от Зеленского займет место Меркель, а справа – Макрон.

Обновление 17:40

Началась двусторонняя встреча Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. До этого, Меркель провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отправился на встречу с французским лидером Макроном.

Обновление 17:35

По предварительным данным, совместная пресс-конференция участников нормандского саммита состоится с существенным опозданием – около 22:00. В расписании указывалось, что лидеры стран смогут пообщаться с журналистами около 19:00.

Обновление 17:17

В ОП сообщили о завершении встречи Зеленского и Макрона. Таким образом график нормадского саммита изменился. Соглано расписанию, еще в 16:30 должна была начаться встреча Зеленского и Меркель, а в 17:00 - переговоры лидеров четырех стран.

Обновление 17:07

в 16:30 началась встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры проведут переговоры перед нормандским саммитом. На встрече также может быть затронут вопрос высылки двух российских дипломатов из Германии.

Обновление 16:33

Тем временем возле Офиса президента продолжается акция "Варта на Банковой". Сейчас на сцене выступает группа. Перед началом концерта к сцене подошла женщина и обратилась к митингующим прекратить акцию и поддержать президента Украины. Активисты посмеялись над женщиной, после чего их диалог был завершен.

"Здесь собрались зомбированные люди, видно какой контингент митингует. Жду нормандский саммит с надеждой и тревогой. Боюсь, чтобы эти демонстрации нам ничего не испортили", – сказала Фокусу обращавшаяся к националистам Величко Светлана.

Обновление 16:25

В Елисейский дворец прибыли все лидеры стран "нормандской четверки". По данным Офиса президента, уже началась встреча президента Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже.

Обновление 16:17

Вслед за Меркель и Зеленским в Елисейский дворец прибыл президент России Владимир Путин, которого также встречал лично президент Франции Эммануэль Макрон.

Обновление 16:00

В Елисейский дворец на встречу лидеров нормандской четверки прибыли президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Мекрель. На пороге дворца их встретил франзуцский президент Эммануэль Макрон.