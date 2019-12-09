Руки не пожимали. Зеленский, Макрон, Меркель и Путин сели за стол переговоров

Саммит начался с опозданием почти в полтора часа

В Елисейской дворце начался саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

Лидеры стран зашли в зал переговоров вместе и сразу сели за стол переговоров. При этом руки друг другу они не пожимали.

Перед началом саммита Зеленский провел двухсторонние встречи с Макроном и Меркель. С лидерами Германии и Франции также встретился Путин. Согласно расписанию, переговоры глав стран нормандской четверки должны были начаться в 17:00. Таким образом саммит начался с опозданием почти в полтора часа.

Ожидается, что итоговая пресс-конференция состоится около 22:00. После этого запланированы переговоры Зеленского и Путина.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.