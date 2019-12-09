Встречу Нормандской четверки прервали ради двусторонних переговоров Зеленского и Путина (обновлено)

Президент Украины и России говорят тет-а-тет

В Париже завершилась четырехсторонняя встреча лидеров Украина, Германии, Франции и России. Об этом сообщает Громадське.

На данный момент Ангела Меркель, Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон завершили свою встречу. После этого, Зеленский отправился на двухстороннюю встречу с президентом РФ Путиным.

Ожидается, что встреча двух президентов продлится около 30 минут. Далее все участники саммита соберутся вместе во время рабочего ужина, чтобы подвести итоги переговоров.

После этого, члены "нормандской четверки" выйдут к прессе, предположительно, это произойдет около 21:15 по Киеву.

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В ОП сообщили, что переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.