Фронт движется слишком быстро. Почему Украина не успевает создавать на Донбассе новые фортификации

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Проблем хватает.

Нас за последние три месяца подвинули с позиций, которые эволюционно фортифицировались годами на Донецком направлении. Новые позиции такого качества мы не успеваем обустроить, потому что фронт движется быстрее, чем есть время их сделать и обеспечить.

Мы потеряли по факту возможность размещения в Селидово, Покровске, Новогродовке и других населенных пунктах, где до этого размещались тысячи военных. Сейчас размещать такие огромные силы и средства, которые находятся на Донецком направлении, очень проблематично. Потому что концентрировать их — это значит, что их оптом раз...бут, а рассредоточивать их некуда. Даже посадки все заняты.

У ВС РФ есть Донецк со всей агломерацией, промзоны, железнодорожные пути... Мы этого всего не имеем.

Многие основные логистические дороги уже либо перерезаны, либо находятся под огневым контролем россиян. Еще есть резервные пути перемещения, но как только над ними возьмут контроль вражеские ФПВшники — придется выходить из населенных пунктов.

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А еще сейчас мы растянуты по линии фронта, несколько наших подразделений в полукотлах, и только на то, чтобы они там выжили, тратятся огромные ресурсы. Их не выводят, линии не выравнивают. Но придется. Считаю, что это надо было делать раньше, а не тогда, когда уже бригаду раз...бали в котле, а ее вывод — это вынужденное решение, но я младший сержант, что я могу знать. Хотя именно это и является причиной демотивации личного состава.

Эти все причины не появились сегодня, это была плановая работа ВС РФ в эти полгода, когда, надо признать, они все это время добивались успеха. Насколько на эти все действия сверху правильно реагировали и понимали последствия — это уже вопрос не ко мне. 59-я бригада сидела эти все месяцы в полуокружении и достойно, на общем плане, выполнила возложенные обязанности. Но и у нас есть предел возможностей.

Нас ждет сложная зима и сложные решения. К этому надо быть готовыми, если не хотим оставить часть группировки разбитой в Донецкой области.

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