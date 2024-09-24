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Мнения

Последняя осень войны. Почему не стоит воспринимать происходящее под Покровском и Угледаром как катастрофу

Титанические усилия россиян привели к продвижениям на всех направлениях. Но, как уверяет военнослужащий Кирилл Сазонов, ничего катастрофического не происходит — враг платит за свои успехи слишком большую цену, и натиск уже ослабевает.

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Военнослужащий ВСУ, журналист, политолог
eye 240
ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ | Прорваться врагу будет очень непросто
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Друзья, в выходные обзор откладывал по двум причинам. Первое – накал боевых действий был настолько сильным, что ситуация могла измениться в течение нескольких часов и написанное теряло смысл. Второе – сообщения "с земли" были почти все плохие. Удары по тылу противника – блестящие. На линии боевого столкновения – плохо. Просто не было никакого желания что-то писать. Этой ночью можно констатировать, что интенсивность и количество штурмов наших позиций пошли на спад. И можно оценить, что удалось противнику за несколько дней полного напряжения усилий на всех участках

Фактически оккупанты пытались повторить или сделать вид, что сейчас не осень 2024, а весна 2022. Одновременно наступать везде. Подтянули резервы, подкопили бк и технику — и ломанулись на штурмы. Результаты есть практически везде. Даже в Часов Яре, где, казалось бы, безнадежно уперлись в канал.

Бои в Нью-Йорке жесточайшие. Горит Торецк. Противник заходит в Пречистовку и продвигается в районе Водяного. Большинству эти названия мало что скажут, потому резюмирую – Угледар берут в клещи. Паршивая ситуация. Штурмовать Покровск сил нет, город Селидово оказался им тоже не по зубам. Как я и писал неделю назад, противник переносит усилия южнее и рвется к Курахово. Промежуточные этапы — Цукурино и Острый. Там самые жесткие бои.

Вот только когда эмоции уходят и анализируешь общую ситуацию, немного успокаиваешься. Результаты у них есть, но очень скромные. Несопоставимые с вложенными ресурсами. ЗСУ опять сорвали практически все амбициозные планы противника. Минусуя в критические сутки по 22 танка и полторы тысячи личного состава. Бои в Нью-Йорке? А все помнят, что еще недавно они его полностью заняли и это было правдой. Но… теперь там опять бои. Мы вернулись. В Часике они каждый день переходят канал и закрепляются, это правда. Только через день это новые штурмовики и новые свежие точки перехода. Котики из 24-ой вычищают их в ноль. Каждый день.

Под Часов Яром россияне не могут продвинуться уже который месяц Fullscreen
Под Часов Яром россияне не могут продвинуться уже который месяц

Кто помнит, до какого сентября они должны были взять Покровск? И статья в Таймс (перепечатанная всеми нашими каналами, блин) о том, что оккупанты возьмут Покровск и пойдут на Днепр и Запорожье – не забыли? Я голос тогда сорвал, доказывая, что Покровск с Мирноградом им не по зубам и ни про какое "дальше на Днепр" речь не идет. Все, уперлись. Еще маневрируют, накрывают из чего могут, но уже осознали масштаб проблемы. Покровск не по зубам. Приходится искать варианты продвижения южнее. А южнее с Селидово за два дня тоже не сложилось. При том, что туда сразу бросили целый корпус и танковые силы отдельно.

Так что катастрофы нет. Противник уперся в Покровск и Селидово, как мы и предполагали еще две-три недели назад. И вынужден снова искать шпаринку, чтобы просачиваться. Это Курахово и Угледар. Там сейчас самая адская, самая паршивая ситуация. К Угледару они пробиваются с двух сторон, а это угрожает логистике и результат будет прогнозируемо плохой. А по Курахово против нас плоский рельеф. Сам городок зажат между местной дорогой за которой водохранилище и трассой на Запорожье. Впрочем, промзона ТЭС на берегу и застройка могут стать серьезной проблемой для наступающих.

Коротко все. Ближайшее развитие событий зависит от того, найдет ли противник новые резервы. Чтобы перекрыть свои ежедневные потери и продолжать давление на этих направлениях с той же интенсивностью. Удары наших дронов по тылам и ракет по складам и логистике недалеко от фронта сильно усложняют им задачу. И дефицит людей, в смысле, россиян, чувствуется. Десантуру с Краматорского таки полностью перебросили на Курскую область. Последняя осень? Самая жесткая, которая во многом станет определяющей…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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