Последняя осень войны. Почему не стоит воспринимать происходящее под Покровском и Угледаром как катастрофу

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Друзья, в выходные обзор откладывал по двум причинам. Первое – накал боевых действий был настолько сильным, что ситуация могла измениться в течение нескольких часов и написанное теряло смысл. Второе – сообщения "с земли" были почти все плохие. Удары по тылу противника – блестящие. На линии боевого столкновения – плохо. Просто не было никакого желания что-то писать. Этой ночью можно констатировать, что интенсивность и количество штурмов наших позиций пошли на спад. И можно оценить, что удалось противнику за несколько дней полного напряжения усилий на всех участках

Фактически оккупанты пытались повторить или сделать вид, что сейчас не осень 2024, а весна 2022. Одновременно наступать везде. Подтянули резервы, подкопили бк и технику — и ломанулись на штурмы. Результаты есть практически везде. Даже в Часов Яре, где, казалось бы, безнадежно уперлись в канал.

Бои в Нью-Йорке жесточайшие. Горит Торецк. Противник заходит в Пречистовку и продвигается в районе Водяного. Большинству эти названия мало что скажут, потому резюмирую – Угледар берут в клещи. Паршивая ситуация. Штурмовать Покровск сил нет, город Селидово оказался им тоже не по зубам. Как я и писал неделю назад, противник переносит усилия южнее и рвется к Курахово. Промежуточные этапы — Цукурино и Острый. Там самые жесткие бои.

Вот только когда эмоции уходят и анализируешь общую ситуацию, немного успокаиваешься. Результаты у них есть, но очень скромные. Несопоставимые с вложенными ресурсами. ЗСУ опять сорвали практически все амбициозные планы противника. Минусуя в критические сутки по 22 танка и полторы тысячи личного состава. Бои в Нью-Йорке? А все помнят, что еще недавно они его полностью заняли и это было правдой. Но… теперь там опять бои. Мы вернулись. В Часике они каждый день переходят канал и закрепляются, это правда. Только через день это новые штурмовики и новые свежие точки перехода. Котики из 24-ой вычищают их в ноль. Каждый день.

Под Часов Яром россияне не могут продвинуться уже который месяц

Кто помнит, до какого сентября они должны были взять Покровск? И статья в Таймс (перепечатанная всеми нашими каналами, блин) о том, что оккупанты возьмут Покровск и пойдут на Днепр и Запорожье – не забыли? Я голос тогда сорвал, доказывая, что Покровск с Мирноградом им не по зубам и ни про какое "дальше на Днепр" речь не идет. Все, уперлись. Еще маневрируют, накрывают из чего могут, но уже осознали масштаб проблемы. Покровск не по зубам. Приходится искать варианты продвижения южнее. А южнее с Селидово за два дня тоже не сложилось. При том, что туда сразу бросили целый корпус и танковые силы отдельно.

Так что катастрофы нет. Противник уперся в Покровск и Селидово, как мы и предполагали еще две-три недели назад. И вынужден снова искать шпаринку, чтобы просачиваться. Это Курахово и Угледар. Там сейчас самая адская, самая паршивая ситуация. К Угледару они пробиваются с двух сторон, а это угрожает логистике и результат будет прогнозируемо плохой. А по Курахово против нас плоский рельеф. Сам городок зажат между местной дорогой за которой водохранилище и трассой на Запорожье. Впрочем, промзона ТЭС на берегу и застройка могут стать серьезной проблемой для наступающих.

Коротко все. Ближайшее развитие событий зависит от того, найдет ли противник новые резервы. Чтобы перекрыть свои ежедневные потери и продолжать давление на этих направлениях с той же интенсивностью. Удары наших дронов по тылам и ракет по складам и логистике недалеко от фронта сильно усложняют им задачу. И дефицит людей, в смысле, россиян, чувствуется. Десантуру с Краматорского таки полностью перебросили на Курскую область. Последняя осень? Самая жесткая, которая во многом станет определяющей…

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