Наступление России — до весны. Когда и почему следует ожидать остановки продвижения врага

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Этот текст назревал очень долго, и наконец пришло его время.

Вернемся немного в 2023 год.

США танцуют с бубном и не голосуют за пакет помощи Украине.

У нас тем временем нет денег на мобилизацию в нужных объемах + российские мразоты серьезно работают информационно по нашей мобилизации и помощи от союзников.

Что же в это время еще делает враг?

Скрытую мобилизацию. Из-за увеличения выплат при "добровольном" подписании контракта.

Это убивает двух зайцев:

Темпы такого набора по факту сопоставимы с открытой мобилизацией. Не надо объявлять второй этап всеобщей мобилизации.

Что происходит дальше?

А дальше они в 2 этапа наращивают количество скрыто мобилизованных ("контрактников") и формируют новые полки, бригады, дивизии и даже армии.

Официально увеличивают численность л/с в войсках на 180 тыс. с 1 декабря. Но процесс набора до этого количества де-факто уже не только завершен, а новые подразделения из этих 180 тыс. — уже частично принимают участие в боях на нашей территории.

Группировка мразот из болот, которая ведет боевые действия на нашей территории, уже насчитывает 720-730 тыс. л/с вместе с резервами.

Враг может добавить еще до 50-70 тыс. л/с в течение следующих двух месяцев в качестве резерва и/или основных сил.

Поэтому сейчас такая ситуация на фронте.

Потому что в то время, когда нам нужно было зеркально действовать в плане подготовки, у нас не было средств и помощи от США.

"Дорога ложка к обеду", уважаемые партнеры.

Курская операция помогла Покровску Фото: Facebook

То, что мы начали Курскую операцию — это помогло не упасть Покровску раньше. Потому что переброска 50 тыс. л/с резервов у врага произошла не на Покровск, а на Курск. И этот процесс продолжается.

А теперь представьте, какие успехи можно было бы достичь на Покровском направлении с дополнительными 50 к л/с резервов у врага.

Когда закончится продвижение врага?

Интересный вопрос, на который никому сейчас невозможно ответить правильно. Потому что темпы и интенсивность боевых действий должны были бы уже в октябре идти на спад.

Но оккупант так не считает, и бросает все что возможно, чтобы захватить как можно больше. Поэтому давайте раньше весны не ожидать никакого облегчения. И то, это очень ориентировочно.

Враг надеется, что заставит нас напрямую или через союзников к переговорам, поэтому сейчас с такой легкостью тратит драгоценные ресурсы и техники на штурм очередного села на 3 улицы.

А если переговоров не будет, мы в целом выстоим и что же будет делать враг?

Ответа на этот вопрос нет даже у врага.

Логика подсказывает, что в таком случае, с течением времени и сохранением хотя бы 80% западной поддержки, мы сможем через год-полтора перейти к стратегической наступательной операции.

А сейчас у нас стратегическая оборона, которая длится весь год, и была не просто ожидаемой, но и озвучивалась публично.

Что такое стратегическая оборона — думаю, не стоит объяснять. В истории есть множество различных примеров по формату и масштабам ее проведения.

Например, перед событиями на Курской дуге немецким командованием рассматривалась стратегическая оборона с отходом аж за Днепр (то есть на глубину до 750 км), но они вместо этого пошли в атаку и проиграли.

У нас таких масштабов, конечно, не будет (потому что там было с обеих сторон привлечено под 3 млн о/с), но смысл можно поймать — когда ты не имеешь достаточных ресурсов, чтобы атаковать, то истощай противника.

И даже если это истощение займет в целом 1,5 года (если не больше), то это в разрезе конечной цели не так уж и плохо.

Главное — это сохранение жизни и здоровья наших воинов, а не территория. Ее можно вернуть (и мы вернем), а жизнь человека — нет.

Поэтому давайте будем всю "зраду" конвертировать в донаты, всю злость — в донаты, и в любой непонятной ситуации будем донатить.

Войско нуждается в вас или вашей помощи. Это единственный выход для каждого.

Мы имеем хорошие шансы в итоге победить, но без вовлеченности каждого и каждой — это будет нереально.

Давайте сцепим зубы и будем е...ашить с тройной интенсивностью!

Все будет Украина!

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