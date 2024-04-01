"Выборы меняют судьбу": если бы победил Порошенко, полномасштабного вторжения не было бы, — Безуглая

По мнению Марьяны Безуглой, при Порошенко бы дальше развивались Минские договоренности, особый статус Донбасса и империя Медведчука, а о Крыме бы все молчали.

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Народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что полномасштабного вторжения не было бы, если бы Петр Порошенко победил на президентских выборах пять лет назад. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Наша дикая демократия все же демократия, и каждые выборы меняют судьбу страны. Я лично считаю, что если бы победил Петр Порошенко, то полномасштабного вторжения сейчас не было бы", — сказала Марьяна Безуглая.

Она отметила, что при Порошенко бы дальше развивались Минские договоренности, особый статус Донбасса и империю Медведчука.

"О Крыме, который бескровно отдали в 2014, бы молчали вообще, не то что разрушать там их флот", — подчеркнула она.

Тогда как РФ продолжала бы крепко держать Украину "своей колонией", как и почти столетие до этого, и сохраняла бы "почти приличную репутацию" в мире.

Безуглая отметила, что каждому оценивать, это хорошо или плохо. Она напомнила, что в СССР, не заикаясь о свободе, можно было бы прожить комфортную и стабильную жизнь с "соцпакетом", жигулями и "Артеком".

Напомним, 27 марта стало известно о том, что нардеп Марьяна Безуглая откликнулась на вакансию вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, которая разыскивала SMM-специалистов. Нардеп в комментариях под публикацией написала, что готова.

6 февраля нардеп Марьяна Безуглая заявила, что она была исключена из партии "Слуга народа". Она разочаровалась в том, что были проигнорированы ее попытки изменить стратегию и формат партии и привлечь внимание к важным вопросам.