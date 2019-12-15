В Кремле назвали условие для изменения минских соглашений

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Зеленский искренне хочет решить конфликт на Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что внести изменения в минские соглашения возможно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР". Об этом передает ТАСС.

"Это возможно. Кто может работать над Минском-3? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с "экспертами" из "ДНР" и "ЛНР", то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", – сказал Песков.

Он добавил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", – сказал Песков.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "Нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.