У Зеленского назвали возможной модернизацию Минских соглашений

По мнению Андрея Ермака, любой юридический документ должен работать

Модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.

Такое мнение выразил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет "Интерфакс-Украина".

По его мнению, любой юридический документ должен работать, особенно когда идет речь о настолько серьезном международном документе.

"Я считаю, что апдейт, модернизация Минских соглашений: не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация, – может быть", – сказал Ермак.

"Если мы сегодня, например, говорим о безоговорочном прекращении огня, то давайте дополним, как мы это контролируем и обеспечиваем, кто за это отвечает", – предложил он.

Кроме того, Ермак назвал вопрос передачи Украине контроля над границей единственным положением Минских соглашений, "который мы бы точно сегодня хотели изменить, откорректировать".

Он также отметил, что выборы на Донбассе должны пройти согласно законам Украины, которые не предусматривают проведения выборов при наличии иностранных военных частей на территориях, где проводятся выборы.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Ермак заявил, что в начале января 2020 года в Украину с визитом прибудет госсекретарь США Майкл Помпео.