Вчера в последний момент боевики сорвали переговоры по пленным, – Украина в ТКГ
2019-12-19 15:13:18
Подробно о состоянии переговором в ТКГ рассказывать отказываются, но уточняют, что до конца года стороны еще будут обсуждать вопрос пленных
18 декабря состоялось последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором так и не удалось договориться об обмене пленными.
Об этом на брифинге сообщили представители Украины в ТКГ в Минске.
По словам Валерии Лутковской, "вчера согласовали огромное количество деталей, технических нюансов, болезненных для всех сторон вопросов, но практически в последний момент все договоренности разрушили представители Луганска".
Поэтому, дополнил ответ своей коллеги Алексей Резников, "нельзя сделать все за один день".
"Переговоры – это сложный химический процесс. Если бы можно было сделать все за один день, уже пять лет назад мы бы радовались не иметь того, что имеем сегодня", – говорит он.
Более подробно о переговорах по обмену украинская сторона говорить отказалась. Рассказали лишь то, что "цифры (кол-во пленных, – ред.) постоянно меняются" и что в списки входят преимущественно те, кого удерживают на Донбассе.
Среди украинских пленных есть как гражданские, так и военные.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что Украина готова к серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.
- Тем не менее, 18 декабря, на заседании ТКГ в Минске представители Украины и "ЛДНР" не смогли согласовать обмен пленными: Украина якобы не провела "процессуальную очистку" людей, внесенных в списки.