Беларусь поможет Венгрии в строительстве ядерного реактора: подробности

Министр иностранных дел Венгрии приехал в Минск, где заявил о подписании соответствующего соглашения. Венгерскую АЭС PAKS 2 с 2014 года строит российский "Росатом".

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Правительство Венгрии заключило соглашение с Беларусью о помощи в строительстве второй венгерской атомной электростанции. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который находится в среду, 29 мая, с визитом в Минске, пишет Reuters.

Российская компания "Росатом" с 2014 года возводит два реактора мощностью по 1,2 гигаватта каждый на PAKS 2 в центральной части Венгрии.

"Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики имеет большое значение, поскольку позволяет нам использовать опыт Беларуси в строительстве реакторов с аналогичной технологией", — отметил Сийярто.

Стоимость проекта — 12,5 миллиардов евро (13,57 миллиарда долларов США). Несмотря на то, что ядерная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза в отношении России, которые введены из-за войны в Украине, этот проект претерпел длительные задержки.

Венгрия, которая в значительной степени зависит от российской электроэнергии, выступает против введения новых санкций в этой области.

Напомним, СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин может предложить Александру Лукашенко отработать совместный ядерный удар. В 2023 году еще Москва передала Минску часть своего тактического ядерного оружия. Его разместили в Осиповичах, что в 200 километрах от границы с Украиной.

В июне этого года Украина рассчитывает подписать соглашения о покупке двух ядерных реакторов у Болгарии. Их планируют возвести на Хмельницкой АЭС. Реакторы будут оснащены оборудованием российского производства, которое Украина намерена импортировать из Болгарии.