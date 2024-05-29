Білорусь допоможе Угорщині в будівництві ядерного реактора: подробиці

Міністр закордонних справ Угорщини приїхав до Мінська, де заявив про підписання відповідної угоди. Угорську АЕС PAKS 2 з 2014 року будує російський "Росатом".

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Уряд Угорщини уклав угоду з Білоруссю щодо допомоги у будівництві другої угорської атомної електростанції. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який перебуває у середу, 29 травня, з візитом у Мінську, пише Reuters.

Російська компанія "Росатом" з 2014 року зводить два реактори потужністю по 1,2 гігавата кожен на PAKS 2 у центральній частині Угорщини.

"Підписана сьогодні угода про співпрацю в галузі ядерної енергетики має велике значення, оскільки дає змогу нам використовувати досвід Білорусі у будівництві реакторів з аналогічною технологією", — зазначив Сіярто.

Вартість проєкту — 12,5 мільярдів євро (13,57 мільярда доларів США). Попри те, що ядерна енергетика не підпадає під санкції Європейського Союзу щодо Росії, які запроваджені через війну в Україні, цей проєкт зазнав тривалих затримок.

Угорщина, яка значною мірою залежить від російської електроенергії, виступає проти запровадження нових санкцій у цій галузі.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що президент РФ Володимир Путін може запропонувати Олександру Лукашенку відпрацювати спільний ядерний удар. У 2023 році ще Москва передала Мінську частину своєї тактичної ядерної зброї. Її розмістили в Осиповичах, що за 200 кілометрів від кордону з Україною.

У червні цього року Україна розраховує підписати угоди про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії. Їх планують звести на Хмельницькій АЕС. Реактори будуть оснащені обладнанням російського виробництва, яке Україна має намір імпортувати з Болгарії.