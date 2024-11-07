Расследование о поездках Татарова в РФ после 2014 года: заместитель руководителя ОП отреагировал

Олег Татаров, заместитель руководителя ОП, упрекнул журналистов в распространении недостоверных данных, которые взяты из подконтрольных врагу источников. Зато Наталья Седлецкая заверила, что факты были тщательно проверены перекрестным методом.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров опроверг информацию журналистов проекта "Схемы" относительно своих поездок в Россию после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе после 2014 года. В комментарии "ВВС Украина" он назвал это расследование журналистов "фейком" и отметил, что никаких поездок или контактов с представителями России у него не было.

"Обычно я не комментирую любые публикации в отношении себя. Но в связи с войной, которую ведет Россия против нашей страны, считаю необходимым все же прокомментировать этот фейк, который был распространен сегодня", — сказал Татаров.

Также он подчеркнул, что считать достоверными данные, которые происходят из источников, подконтрольных российским оккупантам, недопустимо.

"Это абсолютно недопустимо — распространять недостоверные данные и даже намеки о якобы наличии моей коммуникации с кем-то из России или поездок на ее территорию. Тем более со ссылкой на подконтрольные врагу источники", — считает Татаров.

Расследование относительно поездок Татарова в РФ

7 ноября "Схемы" опубликовали материал, в котором утверждается, что заместитель руководителя ОП Олег Татаров совершил не менее 9 поездок в Москву в период с 2017 по 2019 год, когда занимался адвокатской деятельностью. По данным журналистов, последний визит в Россию состоялся 22 апреля 2019 года — на следующий день после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Фото: Схемы

Расследование основывается на анализе данных о пересечении границ Украины, Беларуси и России. Поскольку прямое авиасообщение между Украиной и РФ было прекращено в 2014 году, Татаров, по информации журналистов, путешествовал в Москву через Минск.

В расследовании также указано, что в июне 2015 года Татаров посещал оккупированный Крым, пересекая контрольные пункты "Джанкой" и "Армянск".

Журналисты направляли запрос в Офис президента с просьбой объяснить цель поездок Татарова в Москву. Однако ответа на момент публикации не получили.

Реакция журналистов

Руководитель киевского бюро "Радио Свобода" и проекта расследований "Схемы" Наталья Седлецкая отреагировала на комментарий Олега Татарова. В Facebook она отметила, что факты из расследования "Схем" были тщательно проверены перекрестным методом. В частности сопоставлена информация из баз данных о пересечении границы трех стран — Украины, Беларуси и России.

"Такую информацию невозможно уничтожить, как и внести ее "задним числом" — она попала в утечки из разных баз данных за разные годы", — написала Седлецкая.

Журналистка также отметила, что до выхода расследования Татаров не предоставил ответа на запросы "Схем" о цели своих по меньшей мере 9 поездок в Москву.

Фото: Скриншот

Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в ответ на просьбу журналистов оценить эффективность работы Олега Татарова, заявил, что тот в начале полномасштабного вторжения РФ "убивал чеченцев в Киеве".