Розслідування щодо поїздок Татарова до РФ після 2014 року: заступник керівника ОП відреагував

Олег Татаров, заступник керівника ОП, дорікнув журналістам у поширенні недостовірних даних, які взяті з підконтрольних ворогу джерел. Натомість Наталія Седлецька запевнила, що факти були ретельно перевірені перехресним методом.

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров спростував інформацію журналістів проєкту "Схеми" щодо своїх поїздок до Росії після анексії Криму та початку війни на Донбасі після 2014 року. У коментарі "ВВС Україна" він назвав це розслідування журналістів "фейком" і зазначив, що жодних поїздок чи контактів із представниками Росії у нього не було.

"Зазвичай я не коментую будь-які публікації стосовно себе. Але у звʼязку з війною, що веде Росія проти нашої країни, вважаю необхідним все ж прокоментувати цей фейк, що був поширений сьогодні", — сказав Татаров.

Також він наголосив, що вважати достовірними дані, які походять із джерел, що підконтрольні російським окупантам, неприпустимо.

"Це абсолютно неприпустимо — поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо начебто наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію. Тим більше з посиланням на підконтрольні ворогу джерела", — вважає Татаров.

Розслідування щодо поїздок Татарова до РФ

7 листопада "Схеми" опублікували матеріал, у якому стверджується, що заступник керівника ОП Олег Татаров здійснив щонайменше 9 поїздок до Москви в період із 2017 до 2019 року, коли займався адвокатською діяльністю. За даними журналістів, останній візит до Росії відбувся 22 квітня 2019 року — наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

Фото: Схеми

Розслідування ґрунтується на аналізі даних про перетин кордонів України, Білорусі та Росії. Оскільки пряме авіасполучення між Україною та РФ було припинене у 2014 році, Татаров, за інформацією журналістів, подорожував до Москви через Мінськ.

У розслідуванні також зазначено, що в червні 2015 року Татаров відвідував окупований Крим, перетнувши контрольні пункти "Джанкой" і "Армянськ".

Журналісти надсилали запит до Офісу президента з проханням пояснити мету поїздок Татарова до Москви. Проте відповіді на момент публікації не отримали.

Реакція журналістів

Керівниця київського бюро "Радіо Свобода" та проєкту розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька відреагувала на коментар Олега Татарова. У Facebook вона зауважила, що факти з розслідування "Схем" були ретельно перевірені перехресним методом. Зокрема, співставлена інформація із баз даних про перетин кордону трьох країн — України, Білорусі та Росії.

"Таку інформацію неможливо знищити, як і внести її "заднім числом" – вона потрапила у витоки з різних баз даних за різні роки", — написала Седлецька.

Журналістка також наголосила, що до виходу розслідування Татаров не надав відповіді на запити "Схем" про мету своїх щонайменше 9 поїздок до Москви.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 серпня президент Володимир Зеленський під час пресконференції у відповідь на прохання журналістів оцінити ефективність роботи Олега Татарова, заявив, що той на початку повномасштабного вторгнення РФ "вбивав чеченців у Києві".