Через Мінськ: заступник керівника ОП Татаров 9 разів літав до РФ після 2014-го, — "Схеми"

За даними журналістів, Олег Татаров з 2014 до 2019 року здійснив низку поїздок до столиці країни-агресора. Востаннє у Москві він був після перемоги Володимира Зеленського на виборах. В Офісі президента на запит розслідувачів щодо мети цих візитів наразі не відповіли.

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров щонайменше 9 разів літав до Москви після 2014 року, коли Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі. Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), які проаналізували дані авіаперельотів та перетину кордонів України, Білорусі та Росії.

Після припинення авіасполучення між Україною та Росією у 2015 році Татаров діставався Москви транзитом через Мінськ. У 2017 році він здійснив три візити до РФ, у 2018 — чотири, а у 2019 — двічі. Востаннє Татаров відвідував Москву 22 квітня 2019 року, наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Журналісти зазначають, що в усіх випадках посадовець не затримувався в Росії більше ніж на день.

Фото: Схеми

Журналісти відзначають, що після припинення прямого авіасполучення між Україною та РФ Татаров використовував Білорусь як транзитний пункт. Наприклад, 27 серпня 2017 року він прибув до столиці Білорусі звідки того ж дня полетів у Москву, а наступного дня повернувся до України через Мінськ. Подібні маршрути повторювалися під час усіх його візитів.

У 2019 році Татаров навіть прилетів до Москви з Дохи, столиці Катару. Це сталося 12 березня, після чого він повернувся до України через Мінськ.

Окрім візитів до російської столиці, журналісти виявили, що Татаров у червні 2015 року відвідував окупований Крим, перетнувши КПП "Джанкой". У 2013-2016 роках він також кілька разів їздив до Білорусі, одна з поїздок була здійснена на власному автомобілі через КПП "Нова Гута".

Журналісти "Схем" надіслали запит до Офісу президента з проханням пояснити мету цих поїздок, але відповіді на момент виходу матеріалу не отримали.

Олег Татаров: що відомо

Олег Татаров — заступник керівника Офісу президента України, який відповідає за правоохоронний напрям. Був призначений на посаду держави 5 серпня 2020 року, що викликало критику у суспільстві, адже підлягав люстрації та в часи Євромайдану був заступником начальника Головного слідчого управління МВС, намагався дискредитувати учасників протестів і виправдати силові дії проти учасників Революції Гідності.

Також Татаров займався адвокатською діяльністю, захищав Андрія Портнова, Вадима Новинського.

Нагадаємо, 27 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Татаров "вбивав чеченців у Києві".

Фокус до Дня Незалежності України представив рейтинг "ТОП 100 впливових українців 2024 року". До списку увійшов заступник Андрія Єрмака Олег Татаров.