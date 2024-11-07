Через Минск: заместитель руководителя ОП Татаров 9 раз летал в РФ после 2014-го, — "Схемы"

По данным журналистов, Олег Татаров с 2014 до 2019 года совершил ряд поездок в столицу страны-агрессора. Последний раз в Москве он был после победы Владимира Зеленского на выборах. В Офисе президента на запрос расследователей о цели этих визитов пока не ответили.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров минимум 9 раз летал в Москву после 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы" (Радио Свобода), которые проанализировали данные авиаперелетов и пересечения границ Украины, Беларуси и России.

После прекращения авиасообщения между Украиной и Россией в 2015 году Татаров добирался в Москву транзитом через Минск. В 2017 году он совершил три визита в РФ, в 2018 — четыре, а в 2019 — дважды. Последний раз Татаров посещал Москву 22 апреля 2019 года, на следующий день после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Журналисты отмечают, что во всех случаях чиновник не задерживался в России больше чем на день.

Татаров Фото: Схемы

Журналисты отмечают, что после прекращения прямого авиасообщения между Украиной и РФ Татаров использовал Беларусь как транзитный пункт. Например, 27 августа 2017 года он прибыл в столицу Беларуси откуда в тот же день улетел в Москву, а на следующий день вернулся в Украину через Минск. Подобные маршруты повторялись во время всех его визитов.

В 2019 году Татаров даже прилетел в Москву из Дохи, столицы Катара. Это произошло 12 марта, после чего он вернулся в Украину через Минск.

Кроме визитов в российскую столицу, журналисты обнаружили, что Татаров в июне 2015 года посещал оккупированный Крым, пересекая КПП "Джанкой". В 2013-2016 годах он также несколько раз ездил в Беларусь, одна из поездок была осуществлена на собственном автомобиле через КПП "Новая Гута".

Журналисты "Схем" направили запрос в Офис президента с просьбой объяснить цель этих поездок, но ответа на момент выхода материала не получили.

Олег Татаров: что известно

Олег Татаров — заместитель руководителя Офиса президента Украины, который отвечает за правоохранительное направление. Был назначен на должность государства 5 августа 2020 года, что вызвало критику в обществе, ведь подлежал люстрации и во времена Евромайдана был заместителем начальника Главного следственного управления МВД, пытался дискредитировать участников протестов и оправдать силовые действия против участников Революции Достоинства.

Также Татаров занимался адвокатской деятельностью, защищал Андрея Портнова, Вадима Новинского.

Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения РФ Олег Татаров "убивал чеченцев в Киеве".

Фокус ко Дню Независимости Украины представил рейтинг"ТОП 100 влиятельных украинцев 2024 года". В список вошел заместитель Андрея Ермака Олег Татаров.